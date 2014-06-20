Бдительные соседи

В дежурную часть полиции обратился 53-летний мужчина с заявлением о краже. Потерпевший рассказал, что ему позвонили соседи и сообщили о шуме в его квартире. Мужчина тут же приехал к дому, но в квартиру не вошёл и вызвал полицию.

Прибывшие полицейские обнаружили возле дома коляску с телевизором, пылесосом, DVD-плеером и другими вещами. Вор попал в квартиру, разбив окно, но не успел осуществить задуманное, так как в это время в дверь постучал хозяин. Грабитель выпрыгнул из окна и убежал, оставив вещи под окнами дома.

Подозреваемый в течение часа был задержан. Оказалось, что 31-летний мужчина ранее был судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело.