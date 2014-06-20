Больница под номером один

В работе краеведа порой огромную роль играет его величество случай. Сколько раз так бывало: случайная встреча, разговор на отвлечённую тему выводили на уникальные снимки и документы из истории города. В ходе работы над книгой «Низко вам поклониться хочу» об истории медицины города (вышла в 2016 году) в поисках снимков бывшей городской больницы по ул.Нагуманова мы мобилизовали всех краеведов, ветеранов медицины города, даже обращались через газету. Всё напрасно. Пришлось переснимать и ретушировать выцветшую, очень плохого качества фотографию из городской газеты 1960-х годов. И вдруг в беседе с доктором медицинских наук О.С.Поповым речь зашла о снимках, где запечатлены амбулатория и стационар этого лечебного учреждения, доставшегося городу ещё от «старого режима».

Стационар

Точная дата организации первой больницы в городе неизвестна. По одним сведениям, не позднее 1832 года, по другим – не ранее 1840 года. Правда, поначалу она располагалась в частных зданиях. В 1879 году был построен первый корпус земской больницы по ул.Выездной (Нагуманова). На 16 тысяч серебром в то время можно было воздвигнуть вполне приличное лечебное учреждение. В историю вошёл нелестный отзыв одного из земских деятелей – заводчика Левашова, который сравнил больницу с окрашенным жёлтой краской сараем, годным «лишь для загона скота, а не для содержания больных».

Сарай не сарай, а прослужил он почти 90 лет. В советские времена его громко переименовали в «Советскую больницу № 1». Первый нарком здравоохранения республики Г.Г.Куватов писал, что в первые годы советской власти на всю Малую Башкирию «было три врача, 20 лекпомов (фельдшеров), 6 больниц, 16 фельдшерских пунктов…». Неудивительно, что вся республика была поражена эпидемией сыпного и возвратного тифа, а в 1921-м и первой половине 1922 года – эпидемией холеры и кошмарного голода.

Во второй половине тридцатых нахлынувшая волна репрессий смела городскую медицину. В 1937-м был арестован тогдашний главный врач города Г.А.Савельев. В системе здравоохранения воцарился хаос. Перестал работать открытый в 1933 году рентгеновский кабинет. Всё ночное освещение больницы состояло из двух нещадно коптивших керосиновых ламп. Операции можно было делать только днём, при солнечном свете. Медсёстры дежурили тоже только днём. Зимой царил жуткий холод. Больные в пальто, шапках и валенках спасались у буржуек.

Теснота, антисанитария, скудное питание, отсутствие водопровода, и, как следствие, – зловоние из туалетов в палатах, нехватка постельного белья (порой вместо простынь стелили старые женские сорочки; не хватало даже соломы для матрацев), кухня рядом с моргом – вот далеко не полный перечень проблем «советской больницы». Общую картину дополняли следы раздавленных клопов на стенах да заплёванные, в окурках, полы.

Больные умирали от аппендицита, ожогов, простуды, скарлатины (в последнем случае из-за того, что врачи по 20 дней не могли установить диагноз). Доходило до того, что из-за отсутствия воды для оказания экстренной помощи кипятили… помои. Тут поневоле затоскуешь по лечению в дореволюционном «сарае».

Амбулатория

Не лучше обстояли дела и в амбулатории. Туда надо было записываться за несколько дней вперёд. Визит в платную же клинику обходился в 3 рубля – огромная по тем временам сумма. В Уфе, например, эта услуга стоила от 50 копеек до рубля. Запись на приём напоминала «ходынку». В коридоре поликлиники стоял ор. Но и в таких условиях стерлитамакские врачи умудрялись творить чудеса. В предвоенные годы гремела слава хирурга Ф.Т.Лаптева.

Ф.Лаптев делал уникальные по тем временам операции по удалению камней из желчного пузыря, зоба, спасал от язвы желудка, заворота кишок и даже удалял злокачественные опухоли. К 1938 году в его послужном списке было уже 11250 операций, из которых 4339 в то время классифицировались как сложные. И ни одного случая с летальным исходом. Отличник здравоохранения, заслуженный врач Башкирской АССР, депутат горсовета, делегат 10-го Чрезвычайного съезда Советов БАССР обслуживал восемь (!) районов, параллельно преподавал в медтехникуме, работал в медкомиссиях призывного пункта, занимался общественной работой.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 сентября 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН