Эксперты «Золотой Маски» в Стерлитамаке.
Впервые в театральной истории Стерлитамака эксперты национальной театральной премии «Золотая маска» посмотрели спектакль Русского драматического театра.
10 октября спектакль «Ганди молчал по субботам» по пьесе Анастасии Букреевой, оценивали театральные критики: Татьяна Джурова (г.Санкт – Петербург), Владимир Спешков (г.Челябинск) и Алексей Киселёв (г.Москва).
ДЖУРОВА Татьяна Сергеевна – театровед, театральный критик, редактор “Петербургского театрального журнала”, кандидат искусствоведения.
СПЕШКОВ Владимир Георгиевич – журналист, театральный критик, редактор Издательства “Каменный пояс” Государственного исторического музея Южного Урала, обозреватель информационного портала “МедиаЗавод”, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Всероссийского конкурса газеты “Культура” и Фонда Дж.Сороса среди журналистов, пишущих на темы культуры.
КИСЕЛЕВ Алексей Олегович – театровед, театральный критик, обозреватель Издательского дома “Афиша”.
Напомним, что спектакль “Ганди молчал по субботам” стал первой работой в нашем театре режиссёра Андрея Шляпина (г.Березники). Спектакль по пьесе современного драматурга Анастасии Букреевой о подростковом бунте, переживаниях одиночества и любви, был тепло встречен нашими зрителями и уже стал одним из любимых.