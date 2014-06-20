Эксперты «Золотой Маски» в Стерлитамаке.

Впервые в театральной истории Стерлитамака эксперты национальной театральной премии «Золотая маска» посмотрели спектакль Русского драматического театра.

10 октября спектакль «Ганди молчал по субботам» по пьесе Анастасии Букреевой, оценивали театральные критики: Татьяна Джурова (г.Санкт – Петербург), Владимир Спешков (г.Челябинск) и Алексей Киселёв (г.Москва).

ДЖУРОВА Татьяна Сергеевна – театровед, театральный критик, редактор “Петербургского театрального журнала”, кандидат искусствоведения.

СПЕШКОВ Владимир Георгиевич – журналист, театральный критик, редактор Издательства “Каменный пояс” Государственного исторического музея Южного Урала, обозреватель информационного портала “МедиаЗавод”, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат Всероссийского конкурса газеты “Культура” и Фонда Дж.Сороса среди журналистов, пишущих на темы культуры.

КИСЕЛЕВ Алексей Олегович – театровед, театральный критик, обозреватель Издательского дома “Афиша”.

Напомним, что спектакль “Ганди молчал по субботам” стал первой работой в нашем театре режиссёра Андрея Шляпина (г.Березники). Спектакль по пьесе современного драматурга Анастасии Букреевой о подростковом бунте, переживаниях одиночества и любви, был тепло встречен нашими зрителями и уже стал одним из любимых.