Как отменить одиночество

Об одной удивительной встрече

– Уважаемые Фарид Амирович и Алла Григорьевна! Будьте ответственными за счастье друг друга. Желаем вам жить в мире и согласии…

Звучит марш Мендельсона, новобрачные обмениваются кольцами и принимают поздравления гостей.

Эта торжественная церемония бракосочетания, пожалуй, могла бы походить на многие другие, если бы не одно «но»: ответственность друг за друга решили взять на себя люди почтенного возраста (на снимке). Фариду Амировичу – 68, Алле Григорьевне – 80. Они познакомились в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Стерлитамакского психоневрологического интерната. Да, так бывает: на склоне лет люди оказываются совсем одни. Только кто-то с этим смиряется, а кто-то нет.

– Мы очень рады за них: они нашли друг друга и хотят быть вместе. Это большое счастье, – говорит волонтёр Алия Сагитова.

Социальные волонтёры из «Движения жизни» приходят в интернат порадовать пожилых концертами и гостинцами и видят, что человеческое участие для стариков – не просто приятные моменты, а жизненная необходимость.

– Наши жених и невеста неразлучны. Она – дитя войны, пережила много потерь. Он тоже человек непростой судьбы. Такая сила духа, мужество и искренность – большая редкость и пример для многих, – признаётся культорганизатор интерната Айгуль Гумерова.

Те, кому посчастливилось быть на этой свадьбе, несомненно, открыли для себя: жизнь бесконечно мудра, а любящие необъяснимо красивы в любом возрасте. Но когда тебе много лет, просто необходимо, чтобы вокруг оказывались чуткие люди, которые поддерживают и уважают твой выбор. Супругам повезло: заведующий отделением Марсель Гадиев позаботился о том, чтобы у них была торжественная регистрация брака, а потом прогулка по городу, праздник с небольшим застольем и подарками.

Им трудно надеть друг другу серебряные кольца: волнуются, и пальцы не слушаются. Но белые цветы в посеребрённых сединой волосах невесты, её по-девчоночьи прямая осанка и крепкий поцелуй мужа и жены – верные приметы того, что счастье на свете бывает. Не бывает, наверное, только лёгкого счастья.

– Я родилась на Смоленщине. Когда переехала в Стерлитамак, много лет проработала изолировщицей на ТЭЦ. Троих сыновей похоронила, – на светло-синие глаза Аллы Григорьевны Ераскиной находит тень. – Как я это пережила? Надо жить. Живём и надеемся на лучшее. Я цветы очень люблю выращивать, особенно у меня на балконе много герани.

– Я ей во всём помогать буду, – любуется женой Фарид Амирович Усманов (строгий костюм убавляет ему лет, глава семьи досадует только на то, что ему приходится опираться на трость). – Счастье? Конечно, есть, вот оно, моё счастье. Такая красивая женщина – и мне досталась! Мы и сейчас вместе прогуливаемся. А вот ногу вылечу, трость брошу – по гостям ходить будем.

Им есть куда пойти: удивительной семейной паре рады волонтёры, родственники и друзья. Почему удивительной? Потому что в сегодняшнем шумном мире, который сам себе придумывает сложности, двое, не желающие стареть, взяли и отменили одиночество. Кстати, супруги всегда ходят, держась за руки. Он шутит, а её глаза цвета октябрьского неба улыбаются. Никогда у них не было такой хорошей осени.

Екатерина ЯКОВЛЕВА