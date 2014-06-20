Криминальная хроника

На прошлой неделе зарегистрированы сразу несколько заявлений о мошенничестве. Один из пострадавших – 44-летний местный житель. Ему позвонила женщина, представилась сотрудником банка. Она сообщила, что мужчине одобрен кредит, и для получения денежных средств ему необходимо перевести на счёт «банка» 3500 рублей за обслуживание. Доверчивый мужчина выполнил просьбу. Далее события развивались стремительно. В ходе многочисленных переговоров с сотрудниками несуществующего банка стерлитамаковец перечислил мошенникам порядка 12 тысяч рублей. Вскоре мужчина понял, что звонившие были аферистами.

В полицию обратилась 48-летняя женщина. Она также попалась на удочку телефонных мошенников, благодаря которым потеряла более 28 тысяч рублей. Злоумышленники под предлогом аренды квартиры похитили деньги с банковской карты.

Ещё одна жертва – 40-летняя женщина. Мошенники вышли на неё через популярный сайт, где она разместила объявление о продаже шубы. Аферисты вынудили женщину совершить ряд операций в банкомате, после чего она обнаружила пропажу 3500 рублей со своей карты.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Установлено, что все звонки нашим гражданам поступали из других городов России. Ведутся поиски подозреваемых.

На дорогах города за последнюю неделю зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. В большинстве случаев потерпевшие получили серьёзные травмы. Подобные происшествия нередко случаются из-за того, что люди переходят проезжую часть в неустановленном месте. Так, из-за своей беспечности пострадал 39-летний мужчина, который не удосужился дойти до пешеходного перехода. В свою очередь его не заметил водитель автомобиля «Дэу Нексия» и совершил наезд. В результате ДТП пешеход был госпитализирован.

Бывают случаи, когда автомобилисты совершают наезд на пешеходов, которые переходят дорогу согласно правилам. Так, 34-летний мужчина переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил автомобиль «Хонда». Пострадавшего доставили в больницу. К счастью, телесные повреждения оцениваются как лёгкие.

Д.ГОРЧАКОВА