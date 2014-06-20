Кубок четырёх мячей: футбольный разыгран





В этот раз очередной розыгрыш «Кубка четырёх мячей» (мини-футбол, волейбол, баскетбол и настольный теннис) начался как никогда рано – ещё до окончания сезона большого футбола мы уже вовсю сражались на мини-площадках. А в минувшие выходные закончился финальный этап розыгрыша кубка города по мини-футболу. В нём встретились успешно прошедшие сито групповых турниров восемь лучших команд из двадцати одной, игравшие в четырёх группах (на фото). В финал вышли команды АО «Башкирская содовая компания», школы олимпийского резерва, отдела образования, Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, Стерлитамакского филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа», СФ БашГУ, АО КПБН «Шихан», межрайкоммунводоканала.

Финальные матчи проходили на свежем воздухе – на поле ЦВР «Надежда» – под чётким руководством и при судействе председателя городской федерации футбола Виктора Васильева и директора центра внешкольной работы, известного действующего футболиста Романа Краснова.

В результате первый из четырёх кубков выиграла команда отдела образования администрации городского округа; на три очка отстала команда Ново-Стерлитамакской ТЭЦ; третье призовое место заняли футболисты спортивной школы олимпийского резерва.



На церемонии торжественного вручения призов заслуженные награды из рук главы администрации ГО Владимира Куликова, его заместителя Михаила Григорьева (фото 2)

и главного судьи соревнований Виктора Васильева получили капитаны команд и признанные лучшими игроки – Альберт Губайдулин, Андрей Егоров и Евгений Кузнецов.

Олег ПЕРШИН