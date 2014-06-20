Малина вместо аспирина

Сад не только кормит, но и лечит

Наши садоводы не только умеют выращивать овощи и фрукты, собирая богатые урожаи. Они знают их целебные свойства. Мы беседуем с садоводом Л.А.Кузнецовой:

– Людмила Алексеевна, многие слышали о лечебных свойствах малины и черноплодной рябины. Это действительно полезные растения?

– Что касается малины, её ягоды содержат более 10 витаминов и различные микроэлементы: кальций, магний, фосфор, фтор и др. Йода в ягодах малины – около двух процентов. Это ставит её в разряд важных продуктов при йододефиците. Малиновая мякоть наполнена органическими кислотами, в том числе салициловой. Благодаря этой кислоте малина оказывает действие, аналогичное аспирину. И её используют как потогонное, жаропонижающее, противолихорадочное, отхаркивающее, а также иммуноукрепляющее средство.

Богата малина и медью. Это делает её очень эффективным антидепрессантом.

– В каком виде используют малину?

– В свежем, замороженном и переработанном виде. Из малины варят варенье, джем, готовят лечебный чай, настойки, витаминные морсы и коктейли.

При первых симптомах – ощущении озноба, насморке и т.п. – рекомендуется выпить несколько чашек тёплого малинового чаю и лечь в постель, чтобы хорошо пропотеть. И ни в коем случае не выходить на улицу, иначе состояние может резко ухудшиться.

– При каких ещё заболеваниях рекомендуется употреблять малину?

– При малокровии полезно есть свежие ягоды, так как высокое содержание железа позволяет довольно быстро восстановить уровень гемоглобина. Хорошо помогает свежая и перетёртая с сахаром малина при атеросклерозе и гипертонии.

Однако малину нужно есть с осторожностью людям, больным подагрой и нефритом.

– Не могли бы вы поделиться рецептом жаропонижающего чая из малины?

– Первый способ: 100 г сушёных ягод залить кипятком (0,5 литра) и настаивать полчаса. Второй способ самый простой: в чашку с тёплым чаем добавить две чайные ложки малинового варенья.

– А что вы можете рассказать о целебных свойствах смородины?

– Главное богатство чёрной смородины – витамин С. Там его больше, чем в лимонах, раз в пять. И самое чудесное свойство этой культуры в том, что смородина почти не имеет фермента, разрушающего витамин С. И даже при долгом хранении количество этого витамина почти не снижается. Его концентрация уменьшается только при кулинарной обработке и контакте с металлическими предметами.

Вторая, не менее важная, особенность смородины – биологический комплекс витаминов С и Р, который эффективно противостоит ломкости сосудов. Пектины связывают холестерин и многие токсические вещества в кишечнике.

По содержанию витамина Е смородина уступает лишь облепихе, шиповнику, аронии.

Кстати, в молодых листьях смородины витаминов С и Р в 5-10 раз больше, чем в ягодах. Отвар ягод помогает при гипертонии, малокровии, гастритах, кровоточивости дёсен. Если мучает сильный кашель, то принимают смесь смородины, мёда и сахара.

– Как приготовить вкусный и целебный чай из листьев смородины?

– Из молодых листочков готовится укрепляющий витаминный напиток. Для этого нужно смешать кипячёную воду с любым кислым соком и этой смесью залить листья. Сутки настаивать, затем процедить и добавить сахар по вкусу. Пить нужно по половине стакана в день.

Из листьев можно приготовить фруктовый уксус. Свежие листья уложить в банку и залить холодной кипячёной водой с сахаром (на литр – 100 г), закрыть марлей и квасить листья два месяца, после чего процедить и разлить по бутылкам.

Часто любители аромата смородинового листа консервируют его. Для консервации нужно выбрать достаточно крупные, но при этом нежные листья, тщательно промыть, плотно уложить их один на другой в стеклянную банку и залить рассолом (на литр – 300 г соли). Закрывается посуда льняной тканью и хранится в холоде. Консервированные листья для придания пикантности (плюс витаминизация) добавляют в салаты, мясные, рыбные и овощные блюда.

Снимает смородина и головную боль. В старом журнале «Здоровье» был напечатан материал об одной учительнице. Она страдала головными болями, особенно после волнений. Ей дали такой совет: взять чёрную смородину, пропустить через мясорубку с сахаром (1:1), чтобы на выходе получилось ведро готовой продукции. Есть нужно было каждый день. Когда смородина подошла к концу, женщина забыла о головных болях. Но хочу предупредить: есть заболевания, при которых смородина противопоказана.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 сентября 2018 года)

Беседовала Евгения ДЬЯКОНОВА