На работу – в администрацию

Администрация ГО г.Стерлитамак объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности ведущего специалиста архивного отдела и ведущего специалиста отдела образования.

Требования к кандидатам: профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.

Конкурс состоится 14 ноября в 16 часов в кабинете № 301 администрации городского округа (пр.Октября, 32).

Приём документов на конкурс – с 24 октября по 13 ноября в кабинете № 224 администрации ГО с 16 до 17.30 ежедневно, кроме выходных.

Подробная информация по перечню документов, порядку проведения конкурса, а также проект трудового договора размещены на сайте администрации городского округа г.Стерлитамак http://www.sterlitamakadm.ru/ в разделе «Вакансии».

Справки по телефонам: 24-10-26, 22-20-46.