На соцсеть «ВКонтакте» подали в суд за сотрудничество с силовиками

Глава уфимского штаба Алексея Навального требует признать действия администрации соцсети незаконными

Руководитель уфимского штаба российского оппозиционера Алексея Навального, Лилия Чанышева, 30 октября обратилась в Смольнинский суд Санкт-Петербурга с иском к социальной сети «ВКонтакте». Она требует признать действия администрации соцсети незаконными, а также присудить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

«Основная цель — привлечь «ВКонтакте» к ответственности, чтобы остудить пыл этой соцсети в части незаконного слива личной информации и частной переписки как в отношении меня, так и в отношении других пользователей в будущем», — объяснила Чанышева свое решение независимому медиа «Проект».

Как заявила активистка, именно ее общественно-политическая деятельность стала объектом внимания со стороны правоохранительных органов. По ее словам, 18 января текущего года заместитель начальника Цента по противодействию экстремизму МВД по Башкирии направил в администрацию соцсети «ВКонтакте» по электронной почте запрос, в котором запросил информацию о Чанышевой, в том числе время и дату создания ее страницы, личные данные, IP-адреса как самой активистки, так и других администраторов страницы «Команда Навального|Уфа». 30 января все запрашиваемые сведения были предоставлены. При этом администрация соцсети попросила силовиков прислать оригинал запроса обычной почтой.

В МВД на основании полученной информации установили, какими телефонными номерами и страницами «ВКонтакте» пользуется Чанышева. Затем передали эти сведения в Роскомнадзор, который посчитал, что активистка нарушила закон «О персональных данных», собирая информацию о сторонниках Навального. В результате Чанышевой был направлен запрос, на который она не ответила, в связи чем была оштрафована.

Юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов пояснил интернет-медиа «Проект», что, согласно действующему законодательству, правоохранительные органы могут запрашивать информацию о пользователях социальных сетей только в том случае, если проводится проверка или расследуется дело об административном или уголовном нарушении. В случае с Чанышевой в запросе не было ссылок на проверку или расследование, а нарушение законодательства о персональных данных относится к сфере ответственности Роскомнадзора, а не полиции.

По данным интернет-медиа «Проект», это не единственный случай, когда администрация «ВКонтакте» передавала информацию о своих пользователях силовым структурам, возможно, допустив нарушения.

Источник: https://dailystorm.ru