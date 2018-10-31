Наш земляк – и.о. министра ЖКХ РБ

Уроженец Стерлитамака Михаил Киреев назначен исполняющим обязанности министра ЖКХ РБ. Приказ о его назначении подписал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров.

Михаил Киреев возглавлял стерлитамакские предприятия, работал первым заместителем главы администрации Стерлитамака по развитию и строительству. Последнее время он занимал должность первого заместителя главы администрации ГО г.Красногорск. Михаил Юрьевич курировал вопросы ЖКХ. При нём город стал обладателем премии губернатора Московской области «Прорыв года» в номинации «ЖКХ».

После назначения Радия Хабирова врио Главы Башкортостана Михаил Киреев временно исполнял обязанности главы Красногорска.

Ольга КИСЕЛЁВА