Наш земляк – и.о. министра ЖКХ РБ
Уроженец Стерлитамака Михаил Киреев назначен исполняющим обязанности министра ЖКХ РБ. Приказ о его назначении подписал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров.
Михаил Киреев возглавлял стерлитамакские предприятия, работал первым заместителем главы администрации Стерлитамака по развитию и строительству. Последнее время он занимал должность первого заместителя главы администрации ГО г.Красногорск. Михаил Юрьевич курировал вопросы ЖКХ. При нём город стал обладателем премии губернатора Московской области «Прорыв года» в номинации «ЖКХ».
После назначения Радия Хабирова врио Главы Башкортостана Михаил Киреев временно исполнял обязанности главы Красногорска.
Ольга КИСЕЛЁВА
Автор: Администратор (30 Окт 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.
Так чей он на самом деле? Изотовский (рутманский) вроде был судя по должностным перемещениям в нашем городе, будем посмотреть во времени, лишь бы черти из табакерки не повылезали – деятели ЖКХ рахматуллиныуласевичи.