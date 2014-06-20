Осенняя декада подписки

С 4 по 14 октября во всех почтовых отделениях республики, а также на сайте Почты России пройдёт Всероссийская декада подписки, в ходе которой можно будет подписаться на газеты и журналы со значительными скидками.

Cайт podpiska.pochta.ru адаптирован под мобильные устройства, что позволяет оформить подписку не только с персонального компьютера, но и со смартфона.

Также в центральных почтовых отделениях городов и районных центров республики продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра». В рамках акции каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На неё также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки.