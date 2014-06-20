От семьи – к семье

Приглашаем принять участие в ярмарке по обмену детскими вещами «От семьи – к семье».

По инициативе Молодёжного совета при Совете ГО г.Стерлитамак пройдёт ежеквартальная ярмарка «От семьи – к семье».

Цель мероприятия – поддержка молодых семей с детьми. Принцип ярмарки предельно прост: приносите то, что вам не нужно, забирайте то, что нравится. Подарите вещам, из которых выросли ваши дети, вторую жизнь! Предлагаем участникам акции обменять понравившиеся детские вещи или отдать их безвозмездно. Ждём вас 7 октября в 11 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35, первый этаж). Проведите время с пользой и в хорошей компании!

Условия и правила участия: вещи должны быть в хорошем состоянии; количество вещей должно быть не менее трёх; для участия в акции необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8-917-78-96-570 или в группе во «ВКонтакте» https://vk.com/molsovstr.

Молодёжный совет