Овощи – чемпионы продаж!

Уж не скажу точно, сколько горожан побывало в субботу на второй по счёту осенней ярмарке у Дворца спорта «Стерлитамак-Арена», но много. Очень много! И никто не ушёл отсюда с пустыми руками.

Почём картошечка?

Вот ярмарка, так ярмарка! Чем здесь в этот день только не торговали: от «второго хлеба», то есть картофеля, до топинамбура; от тыквы до арбузов, от грибов до калины и шиповника, от саженцев до банных веников…

Капуста – пока редкий гость

В целом, эту ярмарку можно назвать «картофельно-луковой» – грузовые машины с мешками картошки и лука расположились даже на газонах вплоть до ограды больничного городка. Если на первой ярмарке 15 сентября картофель стоил от 13 рублей за килограмм, то в минувшую субботу – от 10 рублей; отличный отборный лук шёл по 11-12 рублей за кг (красный салатный я взял по 35 рублей). Подешевели арбузы – от 6 рублей за кг, дыни – от 15 рублей. Много торговали морковью – от 15 рублей за кило. За болгарский перец, баклажаны, помидоры просили одинаковую цену – 25 рублей, а вот с машины сетчатый мешок с перцем (килограммов на 12) продавали за 150 рублей – выходило существенно выгоднее. Только капусты пока было мало – ещё не сезон, и стоила она от 15 рублей. За чеснок спрашивали согласно «калибру» – от 100 до 180 рублей. Ведро семечек подсолнуха стоило 140 рублей, полторушка с маслом подсолнуха – 100 рублей. Богаты оказались мясные ряды, и цена на мясо была чуть ниже, чем на рынке. Можно было затовариться и опятами, которых нынче урожай, причём по 100 рублей, а не по 150 и 200, как давно торгуют на микрорынках и базаре. Мёда было, наверное, не меньше, чем картошки! О ценах повторяться не буду; отмечу (для примера) что за цветочным по 1200 рублей за трёхлитровую банку стояла очередь.

К зиме готов!

Погода, будто по заказу, выдалась распрекрасная, и к полудню на ярмарочной площади было не протолкнуться!

Олег ПЕРШИН