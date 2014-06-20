Первоклассники вместе с родителями сажали деревья

Своих первых учеников школа № 11 приняла больше года назад – в феврале 2017 года. Сегодня здесь учатся свыше одной тысячи мальчишек и девчонок, из них – 360 первоклассников.

Территория новой школы внушительная, педагоги вместе с детьми стараются засадить каждый участок. Осенью завезли землю, весной разбили палисадники, посея-

ли рассаду. Результат работы радует глаз сейчас – яркие цветы украшают участки образовательного учреждения. Коллектив участвует в общегородском конкурсе «Зелёный наряд школы».

В субботу, 29 сентября, здесь проводилась акция «Аллея первоклассников».

С утра пораньше ребята, которые только-только сели за парты, шли в школу вместе с родителями. Папы, в большинстве, несли в руках лопаты, мамы – саженцы деревьев или кустарников.

Директор школы Татьяна Валерьевна Кириллова отмечает, что и учителя, и дети с удовольствием ухаживают за цветниками. Более того, помощь предлагают и жители микрорайона:

– Пришла бабушка и говорит: «Я продала сад, но так хочется работать с землёй», – рассказывает Татьяна Валерьевна. – Как откажешь? Сегодня мы сажаем липу, рябину, различные кустарники.

К школьной акции присоединилось и руководство города – глава администрации, его заместители, руководители отделов (на фото).

Владимир Иванович Куликов посадил несколько деревьев и кустарников, позже дал интервью нашей газете:

– 29 сентября в городе был объявлен общегородской субботник. Я обратился к горожанам с просьбой, чтобы каждый на своей территории навёл порядок: убрали сухие цветы, листву и т.д. Приятно, что стерлитамаковцы неравнодушны к внешнему облику города, очень активны. В городе действуют программы местных инициатив, благодаря которым преображаются дворы, аллеи и парки.

В прошлом году в рамках программы по благоустройству модернизировано 98 дворов.

В этом году – 53, из них 36 – по программе «Современная городская среда», 27 – по республиканскому проекту «Башкирские дворики». Благоустраивается общественная территория от кольца возле Вечного огня до улицы Элеваторной. Здесь появятся обновлённые дорожки, освещение, парковые скульптуры, игровые и спортивные площадки, это будет прекрасное место для отдыха и развлечений.

Первоклассник Арсен Каримов принёс в школу молодой саженец сосны, рядом с ним – папа – доцент СФ БашГУ Руслан Халикович, мама Ильмира Рашитовна, братишка Тимур и учительница, Людмила Будаева (на фото).

– Мой педагогический стаж большой – с 1971 года, работаю для души. Радует, что современные родители активны, принимают участие в жизни детей, сами предлагают помощь, когда благодарю, скромно отвечают: «Рады были помочь», – говорит Людмила Алексеевна.

Начальник отдела образования ГО г.Стерлитамак Зигангир Яганшиевич Ишбаев, который так же участвовал в благоустройстве новой школы, заметил: «Это хорошая идея, семьи сажают молодые деревца, потом школьники будут за ними ухаживать, поливать. И кто знает, может, через несколько лет приведут к этому месту своих детей, чтобы показать дерево, посаженное когда-то».

Альбина РАХИМОВА