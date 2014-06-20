Подпишитесь на любимую газету!

Уважаемые читатели, идёт полугодовая и годовая подписка на газету «Стерлитамакский рабочий» на 2019 год.

При подписке непосредственно в редакции (на первом этаже четырёхэтажного здания Дома печати на улице Комсомольской, 82) цена полугодичного комплекта «СР» с доставкой составит 810 рублей, без доставки – 366 рублей (в этом случае читатель сам забирает газету в редакции). При подписке более чем на 20 экземпляров с редакционной доставкой в одно место цена каждого полугодичного комплекта составит 510 рублей.

Чтобы подписаться на электронную версию газеты «Стерлитамакский рабочий», нужно зайти на сайт http://rbsmi.ru/ или прийти в отдел подписки редакции «СР». Цена полугодичной электронной подписки на «СР» – 402 рубля.

Годовая редакционная подписка (читатель забирает газету сам из Дома печати) стоит 622,2 рубля, с доставкой по адресам – 1377 рублей. Вопросы по телефону 25-02-37.

В рамках декады подписки Почта России с 4 по 14 октября предлагает следующие цены на нашу газету: 1 месяц подписки с доставкой на дом стоит 153,56 руб., с доставкой в абонентский ящик – 143,82 руб.; полугодовая подписка с доставкой на дом – 921,36 руб., в абонентский ящик – 862,92 руб. Для ветеранов Великой Отечественной войны 1 месяц подписки на газету с доставкой на дом стоит 133,83 руб., в абонентский ящик – 126,04 руб., полугодовая подписка с доставкой на дом для ветеранов обойдётся в 802,98 руб., в абонентский ящик – 756,24 руб. Газету можно выписать в любом почтовом отделении, тел. 23-33-87.