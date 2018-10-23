«Пойду служить, куда Родина пошлёт»

Журналистская братия переминалась с ноги на ногу в ожидании начала церемонии. Ничего не поделаешь: осень входит в свои права. 18 октября прошёл очередной День призывника – ставший привычным в нашем городе ритуал перед отправкой ребят в армию.

Цветы к памятнику Маршалу Жукову

Этот холодный осенний день собрал в парке имени Маршала Жукова более полутора сотен будущих защитников Отечества. А всего в ходе нынешнего осеннего призыва отправятся на службу

более 250 призывников из Стерлитамака и Стерлитамакского района. Как рассказал нам начальник отделения подготовки призыва граждан на военную службу подполковник Радик Амиров, отправка намечена на 23 октября. Первыми пойдут служить будущие бойцы сухопутных войск и Воздушно-космических сил.

Пока ребята регистрировали свои повестки, мы поинтересовались их мнением по поводу предстоящей службы. Костя Нестеров, электромонтёр контактной сети: «Настроение нормальное. Готовил себя в спецназ. А если не возьмут туда – пойду, куда Родина пошлёт. Служить всё равно надо».

Роман Юсупов – студент юрфака СФ БашГУ: «Дело в том, что у меня за плечами колледж. Мне уже давали отсрочку для окончания учёбы. После колледжа поступил в вуз, но пришло время призыва. Тоже хотел бы в спецназ».

Его однокашник по вузу, студент физико-математического факультета СФ БашГУ Даниил Пугачёв признался, что ему всё равно, в каких войсках служить: настроение бодрое.

Оружие наших дедов

После традиционной церемонии возложения цветов к бюстам Героев Советского Союза, Маршалу Советского Союза Г.К.Жукову и мемориальному комплексу, посвящённому труженикам тыла

в годы Великой Отечественной войны, ребят ожидали напутственные слова военного комиссара Р.Н.Хайрутдинова, представителей администрации города, руководителей общественных организаций и концерт, который начался в Городском дворце культуры после минуты молчания в память погибших в теракте в Керчи.

Поприветствовать будущих защитников Родины пришли и те, кому через несколько лет доведётся сменить их: учащиеся средних и специальных учебных заведений. Ведь для каждого молодого человека армия – священный долг. Служба делает из вчерашних мальчишек мужчин: воспитывает в них выносливость, дисциплинированность, силу воли, самостоятельность.

Завершилось мероприятие спортивными состязаниями. Ребята соревновались в беге, подтягивании, отжимании – словом, демонстрировали свою физическую подготовку. Всех участников ждала солдатская каша, а победителей – ещё и ценные призы.

Фаяз ЮМАГУЗИН