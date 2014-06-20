Получите извещатель
Сектор гражданской защиты информирует о приёме заявок и документов на получение автономного пожарного извещения (АПИ).
Право на получение АПИ имеют семьи при рождении ребёнка с 1 января 2018 года.
Для подачи заявки на получение АПИ необходимо обратиться в сектор гражданской защиты.
Срок подачи заявок – с 8 по 15 октября. При себе иметь документ, удостоверяющий личность родителя (паспорт), свидетельство о рождении ребёнка.
Телефон для справок 24-24-70.
Автор: Администратор (10 Окт 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.