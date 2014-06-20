Получите извещатель

Сектор гражданской защиты информирует о приёме заявок и документов на получение автономного пожарного извещения (АПИ).

Право на получение АПИ имеют семьи при рождении ребёнка с 1 января 2018 года.

Для подачи заявки на получение АПИ необходимо обратиться в сектор гражданской защиты.

Срок подачи заявок – с 8 по 15 октября. При себе иметь документ, удостоверяющий личность родителя (паспорт), свидетельство о рождении ребёнка.

Телефон для справок 24-24-70.