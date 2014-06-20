Получите извещатель

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Сектор гражданской защиты информирует о приёме заявок и документов на получение автономного пожарного извещения (АПИ).
Право на получение АПИ имеют семьи при рождении ребёнка с 1 января 2018 года.

Для подачи заявки на получение АПИ необходимо обратиться в сектор гражданской защиты.

Срок подачи заявок – с 8 по 15 октября. При себе иметь документ, удостоверяющий личность родителя (паспорт), свидетельство о рождении ребёнка.

Телефон для справок 24-24-70.


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Автор: (10 Окт 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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