Праздник добра и дружбы – к юбилею Башкортостана

Знание и почитание своих корней делают каждого из нас достойным продолжателем традиций своего рода и воспитывают чувство сопричастности истории

родной страны. Год от года всё большую популярность приобретает праздник родословных «Шежере байрамы», который по инициативе методического отдела ГДК и отдела культуры городской администрации проводится в нашем городе уже второе десятилетие.

Награждение

«АРМЕТ» – СЛОВО ВЕНГЕРСКОЕ

В этом году в празднике родословной участвовали три семьи.

Первой на сцену вышла семья Мансуровых. Глава семьи Рамиль Габдрашитович, как и полагается редактору газеты «Ашкадар», своё выступление подготовил на башкирском языке. Арметово – одно из древних сёл Ишимбайского района – основано в 1670-х годах. Сегодня оно разрослось в три деревни: Верхнеарметово, Нижнеарметово и Арметрахимово. Армет – так называется река, на берегах которой раскинулись эти поселения. По мнению историков, название унаследовано от некогда проживавших здесь древних мадьяр. В переводе с венгерского «ар» означает прямая река, «мет» – глина.

Сергей Мазин – об истории своей семьи

В этом роду нет великих учёных, деятелей революции, артистов и поэтов. Зато славится он воинами, хлеборобами, нефтяниками, токарями, строителями, животноводами. А в последнее время – и журналистами. Подрастают и таланты сцены. Тому свидетельство – сын и дочь Рамиля Габрашитовича и Гузель Абдрахмановны – юные участники детского хореографического ансамбля «Торатау», исполнившие замечательный танцевальный номер.

Юный участник со своей родословной

«МИГ» ОТ СЕМЬИ МАЗИНЫХ

Порой на то, чтобы установить родословную, уходят годы кропотливого труда. Особенно это проблемно для тех, чьи предки обосновались в Башкирии после отмены крепостного права (то есть после 1861 года). Мазины – из их числа. В начале ХХ века переселенцы из Полтавщины основали на берегу реки Месельки деревню Талалаевку.

«В моём случае приходилось бы обращаться в Саратовский и Архангельский областные архивы, а также в архив Республики Карелия, – считает студент третьего курса БГУ Сергей Мазин. – Последний серьёзно пострадал в годы Великой Отечественной войны. По понятным причинам проблематично и обращение к госархивам Украины».

Василий – так звали первого из известных ему предков, возглавлявшего артель извозчиков в первой половине XIX века. Были в этом роду участники русско-японской войны 1904-05 годов, дворяне, «военлёты», журналисты…

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 9 октября 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН