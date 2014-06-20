Приглашаем на ярмарку!

6 октября на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101) состоится сельскохозяйственная ярмарка, посвящённая Дню Республики, с участием хозяйств Стерлитамакского района, а также фермерских хозяйств, пищевых и перерабатывающих предприятий города и республики.

Для инвалидов и пожилых людей для доставки продукции, приобретённой на ярмарке, будет организовано социальное такси. Режим работы ярмарки – с 10 до 16 часов.

Торговля товарами непродовольственной группы запрещена.

Отдел потребительского рынка и услуг