Приглашаем на ярмарку!
6 октября на площади перед Дворцом спорта «Стерлитамак-Арена» (ул.Коммунистическая, 101) состоится сельскохозяйственная ярмарка, посвящённая Дню Республики, с участием хозяйств Стерлитамакского района, а также фермерских хозяйств, пищевых и перерабатывающих предприятий города и республики.
Для инвалидов и пожилых людей для доставки продукции, приобретённой на ярмарке, будет организовано социальное такси. Режим работы ярмарки – с 10 до 16 часов.
Торговля товарами непродовольственной группы запрещена.
Отдел потребительского рынка и услуг
Автор: Администратор (4 Окт 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.