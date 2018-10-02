Приём граждан
В общественной приёмной партии «Единая Россия» в октябре еженедельно по средам с 10 до 12 часов консультации по вопросам ЖКХ проводит Булат Бахтиевич Валеев; по средам с 10 до 12 часов консультации по юридическим вопросам – Владимир Михайлович Зиганшин.
Проведут приём граждан депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ:
5 октября с 16 до 17 часов – Юлия Николаевна Герасимова;
9 октября с 15 до 16 часов – Азат Маратович Курбангалеев;
10 октября с 15 до 16 часов – Сергей Александрович Лобастов;
18 октября с 16 до 17 часов – Ирек Айратович Зарипов;
25 октября с 11 до 12 часов – Ринат Фаатович Райманов.
Адрес приёмной: ул.Худайбердина, 91, телефон 20-94-84.
Автор: Администратор (2 Окт 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.
Меня все время удивляет время приема наших избранников, посреди рабочей недели и в рабочее время, это чтобы невозможно было к ним попасть.