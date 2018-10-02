Приём граждан

В общественной приёмной партии «Единая Россия» в октябре еженедельно по средам с 10 до 12 часов консультации по вопросам ЖКХ проводит Булат Бахтиевич Валеев; по средам с 10 до 12 часов консультации по юридическим вопросам – Владимир Михайлович Зиганшин.

Проведут приём граждан депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ:

5 октября с 16 до 17 часов – Юлия Николаевна Герасимова;

9 октября с 15 до 16 часов – Азат Маратович Курбангалеев;

10 октября с 15 до 16 часов – Сергей Александрович Лобастов;

18 октября с 16 до 17 часов – Ирек Айратович Зарипов;

25 октября с 11 до 12 часов – Ринат Фаатович Райманов.

Адрес приёмной: ул.Худайбердина, 91, телефон 20-94-84.