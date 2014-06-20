Приём граждан
В общественной приёмной партии «Единая Россия» еженедельно в ноябре по средам с 10 до 12 часов проводят консультации: по вопросам ЖКХ – Булат Бахтиевич Валеев, по юридическим вопросам – Владимир Михайлович Зиганшин.
Проведут приём граждан депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва:
Сергей Александрович Лобастов – 7 ноября с 16 до 17 часов;
Азат Маратович Курбангалеев – 13 ноября с 15 до 16 часов;
Ринат Фаатович Райманов – 14 ноября с 11 до 12 часов;
Юлия Николаевна Герасимова – 16 ноября с 16 до 17 часов;
Ирек Айратович Зарипов – 22 ноября с 16 до 17 часов.
Адрес приёмной: ул.Худайбердина, 91. Телефон 20-94-84.
Автор: Администратор (31 Окт 2018). Рубрика: Лента новостей, Политика. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.