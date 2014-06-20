Приём граждан

В общественной приёмной партии «Единая Россия» еженедельно в ноябре по средам с 10 до 12 часов проводят консультации: по вопросам ЖКХ – Булат Бахтиевич Валеев, по юридическим вопросам – Владимир Михайлович Зиганшин.

Проведут приём граждан депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва:

Сергей Александрович Лобастов – 7 ноября с 16 до 17 часов;

Азат Маратович Курбангалеев – 13 ноября с 15 до 16 часов;

Ринат Фаатович Райманов – 14 ноября с 11 до 12 часов;

Юлия Николаевна Герасимова – 16 ноября с 16 до 17 часов;

Ирек Айратович Зарипов – 22 ноября с 16 до 17 часов.

Адрес приёмной: ул.Худайбердина, 91. Телефон 20-94-84.