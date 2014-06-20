Радий Фаритович Хабиров. Биография.

Радий Фаритович Хабиров родился 20 марта 1964 года в д. Сайраново Ишимбайского района. Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана, глава городского округа Красногорск Московской области (2017 – 2018).

В 1989 году окончил юридический факультет Башкирского государственного университета.

Начал трудовую деятельность в 1981 году учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения. В 1989 – 1992 годах – ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета БашГУ. С 1994 по 2003 год – старший преподаватель, заместитель декана юрфака, и. о. директора, директор Института права БашГУ.

В 2003 – 2008 гг. работал руководителем администрации Президента Башкортостана. С августа по декабрь 2008 года – директор департамента по взаимодействию с Федеральным собранием и политическими партиями в управлении президента РФ по внутренней политике. С 2009 года – заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике.

В марте 2017 года избран мэром Красногорска городским советом депутатов. 11 октября 2018 года назначен врио главы Республики Башкортостан.