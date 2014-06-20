Радий Хабиров назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Башкортостан

Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Башкортостан».

Текст Указа:

В связи с заявлением Главы Республики Башкортостан Хамитова Р.З. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Главы Республики Башкортостан Хамитова Р.З. по собственному желанию.

2. Назначить Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Башкортостан до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Башкортостан.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.