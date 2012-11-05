Радий Хабиров перевел республиканских чиновников на ненормированную рабочую неделю

Правительство Башкортостана свои оперативные совещания теперь будет проводить по субботам в 13 часов. В них в режиме видеоконференции будут принимать участие также главы администраций городов и районов республики. Такое поручение дал врио главы Башкортостана Радий Хабиров премьер-министру правительства Рустэму Марданову.

Информационный портал «Медиакорсеть» сообщает, что на вчерашней оперативке в Правительстве региона Радий Хабиров сказал, что чиновникам надо менять свое отношение к работе.

— Коллеги, я предлагаю вам работать. Я еще не старый человек, у меня энергии много и упрямства тоже. Поэтому либо я добьюсь успеха с вами, либо я буду добиваться успеха с другими людьми, — цитирует слова врио Главы Башкортостана издание.

Радий Хабиров отметил, что отныне спокойной жизни у чиновников не будет, так как на госслужбе не бывает нормированного рабочего дня. При этом он уточнил, что ни к кому из присутствовавших в зале заседаний чиновников не испытывает неприязненного отношения, поскольку у каждого из членов правительства есть определенный жизненный и профессиональный опыт. По словам Радия Хабирова, он не потерпит бездушного отношения к работе и к людям.

— Я – не романтик и не теоретик, я – трезвый политик. С вами разговариваю как с партнерами по общему делу. Всех вместе – членов правительства и глав муниципалитетов, еще ряда руководителей – нас от силы 200 человек, которые отвечают за то, чтобы люди не умирали, и дети не ходили в школу с топорами. Нельзя работать во власти, если у вас глаза рыбьи, ручки потные и уши прижатые. Я буду вам в глаза смотреть внимательно. И если вы не готовы работать так, как нужно, то можете после совещания идти заниматься чем-то другим, — сказал врио Главы Башкортостана.

ИА «Башинформ»