Развлекательный центр «Динозаврия» завершает свою работу

Куда сходить и чем развлечь ребёнка? Этим вопросом задаётся практически каждый родитель в преддверии выходных дней. На протяжении пяти лет семейный развлекательный центр «Динозаврия» в ТРЦ «Арбат» был излюбленным местом отдыха и развлечений для всей семьи. Яркие тематические декорации погружают в эпоху Юрского периода. Динозавры, совсем как настоящие, возвышаются над развлекательными аппаратами и аттракционами, приглашая окунуться в волшебную страну детства и беззаботности. Мир не стоит на месте, всё меняется, освобождая дорогу новому и интересному.

Так, в эти выходные семейный развлекательный центр «Динозаврия» заканчивает свою работу и приглашает на заключительные праздники 27 и 28 октября. Вас ждут игры, конкурсы, угощения и шоу-программа от лучших творческих коллективов города.

Руководство центра благодарит всех, кто принимал участие в жизни «Динозаврии». Ведь детский смех, искренние эмоции и восторженные отзывы посетителей – это лучшая награда!

Если же у вас остались деньги и бонусы на карте участника клуба «Динозаврия», вы можете перевести их на карту СРЦ «В стране чудес» в ТЦ «Фабри». А сеть развлекательных центров «Галактика» уже готовит новый яркий современный проект для развлечений всей семьи. Следите за новостями!

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