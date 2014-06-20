Республиканский фестиваль «ГТО»

В Уфе на стадионе «Динамо» прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников органов законодательной и исполнительной власти в возрастных категориях от 18 до 59 лет (VI-IX ступени комплекса). Участвовали 37 команд, 515 человек. Стерлитамак представили муниципальные служащие администрации городского округа, депутаты Совета ГО г.Стерлитамак, сотрудники муниципального центра тестирования ГТО.

Программа фестиваля состояла из шести видов тестирования: поднимание туловища из положения лёжа на спине, наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, плавание на дистанции 50 метров, стрельба из электронного оружия и бег на 2000 и 3000 метров.

Команда Стерлитамака успешно выполнила все нормативы комплекса «ГТО» и заняла восьмое общекомандное место среди 24 команд муниципальных образований и первое место среди команд городских округов.