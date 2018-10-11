Рустэм Хамитов объявил о досрочном сложении своих полномочий



11 октября Глава Башкортостана Рустэм Хамитов объявил о досрочном сложении своих полномочий, обратившись к гражданам республики.

Стенограмма заявления Рустэма Хамитова:

Уважаемые жители республики! Уважаемые коллеги!

Завершается моя работа в должности Главы Республики Башкортостан. Мною направлено обращение Президенту Российской Федерации с просьбой принять мою отставку.

Это моё личное решение. Оно выверено во всех смыслах. Причина в следующем: я не планирую участия в выборах Главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу или ввиду чрезвычайных обстоятельств, а обдуманно и неконфликтно.

Работа главы субъекта Федерации, тем более такого, как Башкортостан, требует огромной отдачи, энергии, новых идей. Такая деятельность по плечу прежде всего новым, молодым поколениям. В современном мире изменения идут быстро, им надо соответствовать, в том числе в кадровой политике.

Почему решение об отставке принято мной сейчас, а не весной? Новой команде необходимо время для того, чтобы войти в курс дела, завоевать авторитет у жителей республики, подготовиться к выборам, которые, как известно, пройдут в сентябре 2019 года. Необходимо уже сейчас выстроить работу по выполнению задач, поставленных Президентом страны на следующие шесть лет. Нужно сохранить в республике преемственность и спокойствие.

Уважаемые соотечественники!

Благодарю вас за поддержку, которую я ощущал все восемь лет своей работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для людей, для вас, уважаемые жители республики. Трудился честно и никогда не позволял себе преступать грань законов.

Слухи, а порой и фальшивые новости преследуют любого крупного руководителя. Так устроен мир, и с этим ничего не сделаешь. Но я в своей деятельности ориентировался исключительно на порядочность, честность и ответственность.

Я искренне уважаю каждого жителя республики, его мнение, его права. Это мой принцип работы. Со многими из вас я встречался лично или на собраниях, форумах, праздниках. Мне всегда доставляло удовольствие видеть вас, слушать вас и общаться с вами. Я всегда дорожил вашим добрым словом и желанием помочь, вашей отзывчивостью и открытостью.

По завершении этой работы я буду также открыт для встреч, бесед и контактов. Если нужны будут мои мнения или советы, я с удовольствием поделюсь ими. Если нужны встречи, приглашайте – приду или приеду.

Я уверен, что поступаю правильно. Башкортостан – замечательная республика. И я, вообще говоря, счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края.

Сделано многое, но впереди новые цели и задачи. Спасибо вам за всё. Я вас всех уважаю и люблю.

Рәхмәт! Спасибо!