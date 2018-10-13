Скоро 80, но нет предела совершенству

АО «Красный пролетарий» в представлении не нуждается. Это предприятие почти 80 лет удерживает лидирующие позиции на рынке машиностроения. Здесь

производят высококачественное серийное нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное оборудование и оборудование для атомной промышленности, а так-

же проектируют и изготавливают нестандартное оборудование. С заводом плодотворно сотрудничают не только крупные российские нефтяные компании, но и нефтяники Китая, Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и др. Неизменно высокое качество продукции, постоянное развитие и поиск новых решений позволили предприятию стать лидером нефтепромыслового машиностроения и удерживать свои позиции.

Генеральный директор АО «Красный пролетарий» Ильгиз Кадырович Шарипов (справа) с генеральным директором компании «Morooka» Фумихико Абе

– Наша продукция соответствует мировым стандартам и требованиям заказчиков, – говорит Ильгиз Кадырович Шарипов, генеральный директор АО «Красный пролетарий», кандидат технических наук, заслуженный машиностроитель РФ, РБ. – Чтобы удержать эту высокую планку, постоянно совершенствуемся, ищем новые решения. Накануне Дня машиностроителя мы выпустили первую установку сбора и закачки нефти (УСЗН) на базе гусеничных шасси производства японской компании «Morooka» («Мороока»). До этого мы использовали колёсные шасси производства КамАЗа и «IVECO». Но для обслуживания труднодоступных участков нефтепровода с тяжёлыми дорожными условиями нужна машина на гусеничном ходу. Она пройдёт там, где застрянет колёсная техника, – по болоту и даже трясине. К выбору поставщика мы подходим очень серьёзно, ведь качество конечной продукции зависит от качества комплектующих. В мае мы ездили в Японию на завод компании «Morooka» и на месте выбирали модель, удовлетворяющую требованиям заказчика, а также присутствовали на приёмо-сдаточных испытаниях. Преимущества выбранной модели – компактность, надёжность и эргономичность. Сейчас, когда машина готова для сдачи заказчику, делегация из компании «Morooka» во главе со своим генеральным директором приехала с ответным визитом.

Центральным событием встречи накануне Дня машиностроителя стала презентация машины. Японские партнёры увиденным остались довольны:

– Мы сотрудничаем с нефтяными компаниями в Европе и Америке, – рассказывает генеральный директор компании «Morooka» Фумихико Абе. – В России работаем пять лет. Но в таком проекте здесь участвуем впервые. Мы видели много различного нефтепромыслового оборудования, но «Красному пролетарию» удалось нас удивить. В представленной машине всё тщательно продумано, но при этом она довольно компактная. Мы удивлены высоким качеством. И это вселяет уверенность, что вместе мы добьёмся впечатляющих успехов. Цель визита японской стороны – обмен опытом, получение обратной связи от партнёров и заказчиков. Мы хотим знать, что можно улучшить, чтобы техника соответствовала их требованиям. Также мы рассчитываем на расширение линейки поставляемой продукции.

Представители японской компании «Morooka», заказчик первого опытного образца – АО «Транснефть-Урал», коллектив АО «Красный пролетарий»

На презентации присутствовал также и представитель заказчика – АО «Транснефть-Урал» Ильхам Шарипянович Яляев:

– Наша компания занимается транспортировкой нефти и обслуживанием магистральных нефтепроводов. С «Красным пролетарием» сотрудничаем давно, а такую машину получаем впервые. Нам ещё предстоит провести полугодовую опытную эксплуатацию этого образца. По её итогам мы напишем отзывы. Если всё пройдёт хорошо, то завод ждёт большой заказ на технику на гусеничном ходу.

К.СЕВОСТЬЯНОВ

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