Спортивные выходные сотрудников группы компаний «ТАУ»

Экономисты и аппаратчики, слесари-ремонтники и инженеры, машинисты и токари – сотрудники группы компаний «ТАУ» – в минувшее воскресенье, 14 октября, собрались во дворце спорта «Стерлитамак-Арена», где состоялся ежегодный корпоративный турнир по настольному теннису.

Настольный теннис – энергичная, не имеющая возрастных ограничений игра, которая позволяет всегда быть в тонусе. Уже несколько лет теннисные столы предприятий группы компаний никогда не пустуют: в обеденный перерыв или после работы сотрудники стараются найти время для любимого вида спорта.

За личное первенство спортсмены боролись в двух категориях – мужской и женской. Чемпионы прошлых лет не хотели сдавать позиций, но и новички не отставали. Лидером среди женщин стала Гюзелия Галимова, аппаратчик цеха И-3 ОАО «Синтез-Каучук», она получила медаль и диплом первой степени, «серебро» завоевала Марина Мурыжникова, начальник отдела производственного контроля ООО «Химремонт», «бронзу» выиграла Айгуль Бадертдинова, изолировщик цеха РТО ООО «Химремонт».

В мужской категории золотую медаль получил Ильдар Файзуллин, аппаратчик 6 разряда цеха И-2 ОАО «Синтез-Каучук», на втором месте – Владимир Фалин, машинист технологических насосов цеха И-7-10 ОАО «Синтез-Каучук», третье место занял Олег Саттаров, мастер цеха РТО ООО «Химремонт».

Победители получили денежные призы, медали, дипломы, каждый участник турнира – сертификат на посещение фитнес-клуба «WorldGym».

По информации http://www.gktau.ru/