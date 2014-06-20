Справки и рецепты – в электронном виде

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан приняли Закон «О внесении изменений в Закон РБ «О частной медицинской деятельности в Республике Башкортостан». Теперь субъекты частной медицинской деятельности получили право выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия с согласия пациента или его законного представителя в форме электронных документов в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

– Электронный документооборот приобретает всё большее распространение в различных сферах, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачёв. – Соответствующая корректировка законодательства должна проводиться своевременно. Законом предусмотрено также право частных медорганизаций создавать медицинские информационные системы, содержащие данные о пациентах, об оказываемой им медпомощи, деятельности медорганизаций, при условии соблюдения требований, установленных законодательством в области персональных данных, и соблюдения врачебной тайны.

И.АБДУЛЛИН