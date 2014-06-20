Столетию комсомола посвящается

27 октября спортсмены-легкоатлеты самых разных возрастов – от младших школьников до физкультурников из производственных коллективов – собрались в парке имени Кирова, где горспорткомитет и Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса организовали состязания по кроссу, посвящённые 100-летнему юбилею ВЛКСМ.

На торжественном построении всех участников и зрителей приветствовал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Юрий Селивёрстов. Выступил бывший секретарь горкома комсомола, депутат Государственной Думы III созыва Мидхат Гайнанович Хакимов. Перед началом стартов были возложены цветы к памятной стеле «Комсомолу города».

Затем по аллеям парка прошли несколько забегов. Многочисленных победителей и призёров поздравляли и вручали награды не стареющий душой комсомолец 50-х годов Мидхат Хакимов и директор колледжа, председатель Совета Стерлитамакского района Мидхат Мусакаев.

Олег ПЕРШИН