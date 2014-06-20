Тёплая выставка в холодный день

Ольга Литвиненко – человек влюбчивый. Она самозабвенно влюбляется то в акварель, то в книжную графику, то в отечественную историю. Пятнадцать лет назад эта художница влюбилась в войлок. Что из этой любви, вне сомнения, оказавшейся взаимной, получилось, можно увидеть в городском историко-краеведческом музее, где в минувший четверг открылась персональная выставка Ольги Литвиненко «В краю родном».

Наталья Насырова приветствовала автора от имени музея

В экспозиции выставки, которая будет работать в музейных стенах до 10 ноября, представлены только художественные произведения из войлока – панно, инсталляции, куклы. На витринах – каталоги различных специализированных выставок, в которых Ольга Литвиненко участвовала как прикладник, работающий с войлоком. А ещё – многочисленные фотографии работ, которые у художника приобрели музеи и частные коллекционеры Испании, Англии, Франции, а также Екатеринбурга, Челябинска, Петрозаводска и других российских городов.

Масштабы созданного Ольгой Литвиненко в войлоке поражают. Более десятка работ, долгое время хранившихся у неё дома и только недавно перекочевавших в мастерскую сестёр Литвиненко, а уже оттуда – в выставочный зал музея, дают нам представление не только о таланте, но и о колоссальном трудолюбии и работоспособности автора. Об этом на открытии выставки говорили друзья музея Галина Ильинична Кочеткова, Вячеслав Михайлович Гнусин и Валентина Александровна Юль, коллеги и близкие люди художницы Надежда Васильевна Курбатова и Елена Викторовна Литвиненко, родители учеников и сами ученики.



Витрины рассказали о работе Ольги Литвиненко с войлоком

Начав в 2003 году осваивать технику, а потом и искусство войлоковаляния, Ольга Литвиненко вместе со своей соратницей и коллегой Гузель Мухамедьяровой много и одержимо работали в этом направлении. Только страстной увлечённостью можно объяснить, например, то, что хрупкая молодая девушка смогла создать войлочное панно размером два на пять метров.

В течение нескольких лет она неудержимо двигалась вперёд, от мотивов тюркских, северных и славянских народных сюжетов переходя к куклам, а затем сосредотачиваясь на создании инсталляций религиозного и философского содержания. Курсы по войлоку, поездка в башкирскую деревню, где сохраняются древние традиции войлоковаляния, позволили художникам из Стерлитамака смелее использовать иглу в войлоке, модернизируя этот процесс, насыщая войлочные панно цветом.

Панно «Радуйтесь!»

– В отличие от акварели, в войлоке у меня было больше возможности выразить себя, пофантазировать, глубже погрузиться в создание художественных образов, – при-знаётся Ольга. – Объёмная вещь, созданная руками художника, – это особая история. Ведь войлок требует от тебя не только душевных, интеллектуальных, но и физических затрат.

За полтора десятка лет любовь к войлоку у неё, конечно, не прошла. Но сегодня ей всё чаще хочется передавать свой уникальный опыт другим. В прошлом году в художественной школе были открыты вечерние курсы для взрослых. И Ольга Литвиненко с радостью обнаружила, что работать с её любимым войлоком хотят и другие люди.

– Когда я пришла на курсы и узнала, что на них можно обучиться войлоковалянию, то страшно обрадовалась, – рассказывает взрослая ученица Ольги Викторовны Литвиненко Елена Александровна Полушкина. – Подумала, что теперь научусь мастерить одежду и другие утилитарные предметы быта из войлока. Но Ольга Викторовна как-то деликатно и незаметно развернула мой интерес к войлоку в сторону творчества. И вместо шапок, валенок, жилетов и тому подобного я стала делать художественные панно и кукол. Одна моя кукла с подачи любимого педагога даже участвовала в выставке работ художников ассоциации юга РБ, а это уже профессиональный уровень!

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 октября 2018 года)

Марина ВОРОНОВА