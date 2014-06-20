Украл ноутбук и телевизор
В полицию позвонила девушка и сообщила, что из её комнаты в общежитии неизвестный похитил телевизор и ноутбук. Осмотр места происшествия показал, что преступник попал в помещение через дверь, подобрав ключ. Опрос соседей вывел на след подозреваемого.
Вор задержан. Им оказался 30-летний неработающий местный житель, ранее судимый за подобные правонарушения. Выяснилось, что задержанный живёт в том же общежитии. Вину он признал, вещественные доказательства изъяты. По словам мужчины, дверь в квартиру была открыта, поэтому он решил воспользоваться случаем.
На момент задержания подозреваемый успел сбыть технику в ломбард. Возбуждено уголовное дело.
Автор: Администратор (4 Окт 2018). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.