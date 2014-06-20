Уважаемые педагоги и преподаватели!

Примите самые искренние поздравления с Днём учителя! Учитель – это не просто грамотный специалист, но, прежде всего, мудрый, доброжелательный и справедливый наставник.

Ваша работа требует огромного терпения, самоотдачи, много сил и энергии. Невозможно добиться успеха в учительской профессии без любви к своему делу, к ученикам.

Дорогие учителя! Благодарю вас за подвижнический труд, энтузиазм и верность профессии. Ваш педагогический талант и беззаветная любовь к детям являются залогом успехов ваших учеников. Вы учите их мыслить, ставить цели и достигать их, принимать решения и нести ответственность за свой выбор.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости в работе, благодарных учеников, которые будут оправдывать ваши лучшие надежды! С праздником!

С уважением, Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации ГО г.Стерлитамак РБ