В СФ БашГУ открылась первая в Стерлитамаке биологическая лаборатория
В СФ БашГУ открылась первая в Стерлитамаке биологическая лаборатория, в которой можно проводить широкие исследования в области микробиологии, биотехнологии, биохимии и других смежных дисциплин. Лаборатория создана с нуля в рекордно короткие сроки – три месяца. В помещении проведён современный ремонт, закуплено новейшее оборудование на сумму более 1 миллиона рублей: стерильный ламинарный бокс, термостат, автоклав, сухожаровой шкаф, аналитические весы, а также необходимые для работы специалистов лабораторная посуда и реактивы.
Лаборатория ценна и профориентационной направленностью. Для школьников Стерлитамака в СФ БашГУ открыты специальные курсы.
Пресс-служба СФ БашГУ
Автор: Администратор (4 Окт 2018). Рубрика: Лента новостей, Образование, Среда обитания. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.