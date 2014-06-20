В СФ БашГУ открылась первая в Стерлитамаке биологическая лаборатория

В СФ БашГУ открылась первая в Стерлитамаке биологическая лаборатория, в которой можно проводить широкие исследования в области микробиологии, биотехнологии, биохимии и других смежных дисциплин. Лаборатория создана с нуля в рекордно короткие сроки – три месяца. В помещении проведён современный ремонт, закуплено новейшее оборудование на сумму более 1 миллиона рублей: стерильный ламинарный бокс, термостат, автоклав, сухожаровой шкаф, аналитические весы, а также необходимые для работы специалистов лабораторная посуда и реактивы.

Лаборатория ценна и профориентационной направленностью. Для школьников Стерлитамака в СФ БашГУ открыты специальные курсы.

Пресс-служба СФ БашГУ