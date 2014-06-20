В Стерлитамаке олимпиец Фёдор Климов провёл мастер-класс для юных фигуристов

Несколько дней проработал в Стерлитамаке олимпийский чемпион и обладатель серебряной медали Олимпиады в Сочи, серебряный призёр чемпионата мира 2014 года, призёр чемпионата Европы, трёхкратный чемпион России Фёдор Климов. На льду Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» он проводил сборы с юными фигуристами нашего города.

– Меня мама – тренер по фигурному катанию – вывела на лёд в четыре года, и расставшись с большим спортом, я с особым удовольствием занимаюсь с начинающими, совсем юными фигуристами, – говорит заслуженный мастер спорта России. Стараюсь влюбить их в этот высокотехнологичный и сложный, но такой красивый вид спорта. С удовольствием работаю вместе с местными тренерами – Надеждой Владимировной Шагиевой и Мариной Петровной Мишкиной, энтузиастами фигурного катания, успевшими за короткий срок создать здесь свою школу, ученики которой уже имеют немало достижений в соревнованиях по юношеским разрядам. Надеюсь, что мои уроки окажутся им полезными.

В свою очередь многоопытная Н.Шагиева с удовлетворением отмечает:

– Подобные сборы – занятия с достигшими мировых высот спортсменами – многое дают нашим воспитанникам. Другое дело, что поездка на такие сборы – предприятие очень затратное, и огромное спасибо руководству, спорткомитету за возможность провести их с прославленным чемпионом у нас на льду. При почти полном отсутствии методических пособий (есть только руководства для тренеров с советских времён) переоценить такие мастер-классы невозможно!

Открытие секций фигурного катания стало возможным лишь после введения в строй ледового Дворца спорта. Шестой год занимаемся я и Марина Петровна, приезжающая специально из Салавата, с местной ребятнёй. Тридцать лет я ждала этого! Проблем, конечно, и сегодня предостаточно – главное, не хватает льда, ведь здесь тренируются и хоккеисты; но спасибо – нам дают часы для занятий в удобное время. Живём, как обычно, надеждами на лучшее будущее.

В.ДАНИЛОВ