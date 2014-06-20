В Стерлитамаке появилось ещё одно место для отдыха под названием “Лебединое озеро”.

В последнее время много говорят о комфортной городской среде. Это значит, что рядом с домом должны быть магазины, банки, парикмахерские, детские и спортивные площадки, парки или аллеи – всё то, что необходимо для жизни и отдыха. У жителей Заашкадарья, наконец, появилось место для прогулок и отдыха – своё Лебединое озеро

Анна Онищенко: «Спасибо ОЖКХ за помощь!»

Между улицами Емельянова и Правобережной есть озеро. До недавнего времени оно было подёрнуто зелёной ряской, а его берега захламлены мусором и заросшим кустарником. К счастью для горожан, этот природный объект привлёк внимание региональной общественной организации по защите и охране природы «Центр сохранения окружающей среды» Республики Башкортостан. Общественники решили привести озеро в порядок и превратить его в место для досуга и отдыха. Энтузиасты центра в марте подали заявку на конкурс президентских грантов, в конце мая стало известно, что проект «Лебединое озеро» победил в номинации «Охрана окружающей среды и защита животных».

В июле и августе прошло несколько субботников по очистке озера и его берегов. В уборке участвовали ребята из волонтёрского корпуса Стерлитамака, члены Молодёжного совета при Совете ГО и ВОО «Молодая гвардия Единой России» в г.Стерлитамаке. Отдел ЖКХ администрации города предоставил технику для вывоза мусора. После субботников вывезли несколько КамАЗов бытовых отходов, веток и сухих деревьев.

Чтобы озеро по-настоящему ожило, необходимо было восстановить его фауну. Для этого туда запустили лебедей и мальков рыб.

Следующим этапом проекта стало благоустройство прилегающей территории. Центр сохранения окружающей среды провёл конкурс среди детей и подростков «Лучшая скамейка». Самым активным его участником и победителем стала группа № 2 «Звёздочки» детского сада № 88. Именно по рисункам ребятишек сделаны эскизы скамеек, установленных на берегу Лебединого озера. Ещё в рамках проекта появились пешеходные дорожки, засыпанные щебнем, фонарные столбы на солнечных батареях и урны для мусора. Известный стерлитамакский художник Александр Замесин из старых покрышек сделал скульптуру грациозного чёрного лебедя – символ возрождения озера.

На открытие, ставшее настоящим праздником для жителей Стерлитамака, пришли все участники проекта, местные жители, высокие гости и дружный коллектив школы № 16, которая расположена в этом районе. Школьники приготовили концертную программу с танцами, песнями и стихотворениями.



Мэр Владимир Куликов благодарит инициаторов проекта

Открыл торжественную часть мероприятия глава городской администрации Владимир Куликов:

– Я рад, что в Стерлитамаке появилось ещё одно место для досуга и отдыха. Выражаю благодарность инициаторам проекта. Уверен, что Лебединое озеро будет развиваться дальше и станет центром притяжения для жителей и гостей города. Хочется верить, что посетители будут поддерживать чистоту и порядок. Ведь совсем несложно увезти с собой свой же мусор, оставив после себя место, куда хочется возвращаться снова и снова!

Многое сделано, но впереди ещё больше работы. Планами делится руководитель проекта Анна Онищенко:

– Нам хотелось бы запустить в озеро ещё больше рыбы, развести здесь водоплавающих птиц. Планируем также обустроить у воды смотровые площадки. Было бы неплохо разнообразить и отдых у озера – организовать катание на катамаранах и лодках, занятия йогой на открытом воздухе, спортивную рыбалку. Всё это привлечёт сюда ещё больше жителей и гостей города, спортсменов.

К.СЕВОСТЬЯНОВ

Для справки:

Фонд президентских грантов два раза в год проводит конкурсы для некоммерческих организаций в 13 категориях. Максимальная сумма, выделяемая победителям, – 10 млн рублей. Заявки рассматривает экспертный совет. Всего на первый конкурс 2018 года было представлено 9175 проектов из всех 85 регионов страны. Победил 1551 проект, на их реализацию выделены гранты на общую сумму почти 3,15 млрд рублей.