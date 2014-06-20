В Стерлитамаке прошла социальная акция для детей-сирот

Как бы хорошо ни заботились о воспитанниках детских домов, обретение домашнего очага остаётся самым заветным желанием каждого живущего в детском доме ребёнка. Каждый мечтает о том, чтобы рядом были папа и мама, братья и сёстры, дедушки и бабушки. И решить эту задачу нам, взрослым, вполне под силу, что в очередной раз доказали организаторы социального проекта «День аиста» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – Министерство образования РБ и Республиканский центр семейного устройства.

Танцуют воспитанники Стерлитамакского детского дома

детском доме Стерлитамака собрались 35 кандидатов в замещающие родители из одиннадцати городов и районов республики – Стерлитамака, Салавата, Гафурийского, Ишимбайского, Фёдоровского, Мелеузовского районов и других. Они приехали, чтобы поближе познакомиться и пообщаться с 36 воспитанниками из шести детских домов Башкортостана – Петровского, Стерлитамакского, Куганакского, Юмагузинского, Салаватского, Кумертауского. Дети в возрасте от 7 до 15 лет получили возможность лучше узнать своих потенциальных замещающих родителей, а взрослые – увидеть, в каких условиях живут и воспитываются их будущие сынки и дочки.

– Наш проект нацелен на пропаганду и популяризацию семейного воспитания социальных сирот, – рассказывает начальник отдела охраны прав детства и социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства образования РБ Татьяна Геннадиевна Хурсан. – Проект реализуется третий год: в 2016 году в семьи устроены 45, а в 2017-м – 27 детей. Акция «День аиста» – наиболее эффективная форма предварительного выбора ребёнка. Приёмные родители могут пообщаться с детьми лично, оценить условия, в которых растут и отдыхают наши воспитанники. Такие проекты призваны содействовать устройству в семьи детей подросткового возраста, детей, имеющих трудности в поведении или ограничения, связанные с возможностями здоровья. Общение в неформальной обстановке, надеемся, поможет взрослым и детям сблизиться, лучше понять, почувствовать друг друга, подружиться.

Мастер-класс «Где блины, там и мы!»

Многие из приехавших на необычное мероприятие взрослых уже прошли подготовку, обучение, оформили все необходимые документы и теперь с нетерпением ждут, когда их порог переступит ребёнок.

Аист недаром считается символом семейного счастья, хранителем очага, приносящим в дом детей. И пусть аисты не летают по расписанию, в человеческих силах окружить теплом, заботой, вниманием тех детей, кто по воле судьбы лишился домашнего крова и родительской ласки.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 24 сентября 2018 года)

Марина ВОРОНОВА