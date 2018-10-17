В Стерлитамаке прошёл осенний турфест

Приготовление шулюма – целое искусство

– Я в этом году сплавлялся по курортной речке – Зилиму, – с ноткой грусти говорит Вячеслав Гнусин, руководитель стерлитамакского рок-клуба им. Шевчука и заядлый турист. – Хорошо, порогов нет – плыви себе да плыви. Экстрима позволить себе не могу – здоровье уже не то.

– Дядя Рома возле пещеры «Победа» поймал жереха аж на четыре кило! – хвастается как собственным достижением один из учредителей турклуба «Рубикон».

С другой стороны слышится восторженный рассказ о сплаве по Чёрной реке:

– Летом там огромные «троллейбусы» (камни – О.К.) лежат – издалека видно. Можно спокойно сориентироваться и обогнуть. А весной их под водой не видно, поэтому легко налететь и убиться.

Вот так сразу я окунулась в неповторимую атмосферу традиционного осеннего турфеста, организованного на берегу Ольховки стерлитамакским туристским клубом «Рубикон».

– Башкирия – это золотое дно для туристов, – утверждают учредители «Рубикона» Гюзель и Руслан Багаутдиновы. – Здесь огромный выбор водных и пеших маршрутов практически любой степени сложности. Нынешний турфест – это закрытие сезона и празднование Международного дня туризма. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты на берег речки, в лес, поле или другие места, которыми так богата наша земля! В то же время это уникальная возможность для тех, кто хочет заниматься туризмом, но по какой-то причине сомневается, пообщаться с опытными туристами и руководителями клубов, задать вопросы и получить ответы из первых уст. Здесь можно окунуться в походную атмосферу и даже наметить свой первый маршрут. Опытные туристы делятся впечатлениями от походов и сплавов, договариваются о новых, рассказывают о своих достижениях.

Пока взрослые общались, собирали хворост для костра, ребятишки участвовали в мастер-классах по различным верёвочным переправам. Не секрет, что многие берут в походы не только детей, но и домашних питомцев. Вот и на турфесте одним из самых маленьких, но важных участников был игривый полуторагодовалый щенок джек-рассел-терьера Ричи. И ребятня, и взрослые бросали ему большие палки, а он приносил их назад. Главный повар дядя Рома готовил традиционный походный шулюм – суп с большими кусками мяса (реже – рыбы), овощей и наваристым, но прозрачным бульоном. Только после того, как каждый присутствующий отведал это невероятно вкусное блюдо, началась развлекательная программа. Участники известной стерлитамакской кавер-группы «Riverside» специально подобрали такие песни, которые туристы с удовольствием поют у костра.

Любимые туристские песни в исполнении «Riverside»

И мы с фотокорреспондентом, проникшись этой атмосферой, не удержались и договорились пойти весной в поход. Вот так легко и ненавязчиво становятся туристами.

Ольга КИСЕЛЁВА