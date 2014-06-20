В Стерлитамаке прошёл Всероссийский фестиваль науки

Уникальная встреча состоялась 3 октября в Стерлитамакском филиале УГНТУ в рамках VIII Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+». В стенах филиала опорного вуза России собрались свыше трёхсот школьников, студентов и заинтересованных горожан. Научный праздник организуют в городе во второй раз, он проходит при поддержке отдела образования администрации городского округа.

Участники фестиваля смогли познакомиться с лабораториями нефтяного университета, увидеть научные эксперименты и узнать для себя что-то новое о том, как устроен этот мир. Для этого учёные филиала УГНТУ приготовили несколько площадок – работали открытые лаборатории и проводились научно-популярные лекции.

Площадка «Открытые лаборатории» включала шесть тематических секций. Здесь можно было познакомиться с научными установками и исследованиями, посмотреть опытно-промышленное оборудование и модели химических аппаратов. Были продемонстрированы инновационные проекты филиала, получившие федеральные гранты. Так, в лаборатории «Виртуальное производство» ребята смогли дистанционно побывать в цеху производства поливинилхлорида и попробовать самостоятельно управлять реакторами. А в лаборатории «Цифровые устройства автоматики» – оценить возможности современных интеллектуальных систем, используемых в управлении производством.

На другой площадке участников фестиваля ждали интересные лекции. Например, школьники узнали о новых источниках энергии и инновационных способах её получения. Для взрослой аудитории прошли научно-популярные лекции о современных технологиях в промышленности и их перспективах. И, конечно, в этот день не обошлось без за-нимательных опытов по химии и физике. Специально для учеников одиннадцатых классов был организован мастер-класс по решению типовых задач ЕГЭ по физике и

математике.

О.КАРИМОВ