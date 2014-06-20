В «Театре на чердаке» – удивительная премьера

«Человек – всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека». «А все дороги ведут к людям». «Я не люблю людей с омертвелым сердцем. Тот, кто не тратит себя, становится пустым местом»… Произведения Антуана де Сент-Экзюпери давно расхватаны на цитаты. Вернуть глубоким и пронзительным книгам искренний интерес читателей удалось нашим талантливым горожанам: в «Театре на чердаке» поставили «INSIDE» – пластическую фантазию по мотивам «Маленького принца».

Перед началом спектакля мы беседуем о необычном замысле и его воплощении с режиссёром и педагогом театральной студии «Лидер» Радиком Бикбулатовым.

– Почему именно «Маленький принц»? Чем вам близка и дорога эта книга?

– Это сказка не для детей, а для взрослых. Через образ ребёнка поданы очень важные для взрослых темы: обесценивание взрослыми проблем детей (помните, как в начале повести мальчик показывает взрослым изображение удава, который проглотил слона, а взрослые говорят, что это шляпа). Я не полностью перенёс повесть на сценическую площадку – я сделал фантазию о внутренних переживаниях Маленького принца. «INSIDE» означает «внутри». Наша история – про любовь Маленького принца и Розы, настоящую, неподдельную детскую любовь.

– И эта история рассказана без единого слова?

– Да. «Слова только мешают понимать друг друга» – это, кстати, тоже из «Маленького принца». Слова заменяет пластическая игра актёров, а также музыкальное оформление. Есть замечательный дуэт хорватских виолончелистов «2CELLOS». Я очень люблю оркестровую музыку и считаю, что скрипка и виолончель – это инструменты души. С помощью этой музыки я хочу тронуть струны души зрителя, который к нам придёт.

– Вы не опасаетесь, что жанр пластической фантазии зрители могут не вполне понять?

– Этот жанр действительно нов, и не только для Стерлитамака: в России тоже немного пластических спектаклей. В любом случае это зрелищно, и каждый зритель что-то для себя откроет.

– Почему вы выбрали пластическую фантазию? Вы устали от слов?

– Да, к сожалению, в наше шумное время все говорят, и слова зачастую теряют значение, они становятся пустыми. В противовес им выступает настоящее: внутренняя работа актёров, которые без слов, внешней и внутренней пластикой выражают смыслы. В спектакле играют студенты коллектива «Театр+ЭМ», помогала и вдохновляла нас Светлана Исаевна Щетинина.

– Предположите, пожалуйста, о чём задумается и как изменится зритель после вашего спектакля.

– Принц – создатель своей планеты и защитник Розы. В спектакле он погибает, чтобы жила Роза. Я хочу, чтобы мой зритель после спектакля задавал себе вечные вопросы о самопожертвовании, любви и дружбе. И находил на них ответы.

– Какого будущего вы хотите своему «Маленькому принцу»?

– Хочется свозить его на фестиваль, чтобы у него было больше зрителей. Всё будет зависеть от наших финансовых возможностей. «Театр на чердаке» – не коммерческая организация, мы не зарабатываем, а занимаемся творчеством.

Поддержать творческих людей и увидеть уникальный спектакль вы сможете 21 и 28 октября в 19 часов (пр.Ленина, 47 «б», «Арт-Аль», 2 этаж). До встречи в «Театре на чердаке»!

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА