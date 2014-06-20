Вакансии для ИТ-специалистов

Аналитики HeadHunter подготовили обзор рынка труда в ИТ-отрасли: по нашим данным, доля вакансий в ИТ сегодня составляет 12,1 проц. от общего рынка в России (это почти на 2 проц. больше, чем год назад), а самая востребованная специализация в отрасли информационных технологий – это именно программирование и разработка (38 проц. вакансий).

Сфера информационных технологий входит в десятку самых востребованных в Республике Башкортостан – на неё приходится 7,6 проц. предложений от работодателей. Причём, по данным индекса HeadHunter, с января по август 2018 года количество вакансий в ИТ выросло на 66 проц. (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года), а число резюме – на 15 проц.

Подавляющее большинство соискателей ИТ-сферы региона проживают в Уфе (81 проц.), на втором месте – Стерлитамак (5,4 проц.), на третьем – Салават (2 проц.). Интересно, что только 19 проц. – женщины, а среди мужчин преобладают соискатели младше 30 лет.

Среднее предложение по зарплате для ИТ-специалистов в России в этом году составляет 62,5 тысячи рублей в месяц, в Башкирии – 42,7 тысячи рублей. При этом в некоторых случаях зарплата существенно отличается в зависимости от необходимой специализации.

«Уровень оплаты труда и бонусы – один из ключевых критериев при выборе работодателя для ИТ-специалистов. Но решающими факторами часто становятся возможности для профессионального развития, удобство условий труда и привлекательность проектов», – рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

В тройку самых популярных языков программирования в России входят javascript, Php и c++ – именно они чаще всего указаны в резюме соискателей ИТ-отрасли. Любопытно, что основным каналом для получения информации участники опроса HeadHunter назвали статьи и блоги на профильных сайтах – habrahabr.ru, habr.com, geektimes.ru.

«В последние годы сфера информационных технологий стала одной из самых привлекательных для трудоустройства: в ИТ хотели бы работать 20 проц. российских соискателей. Это на 4 проц. больше, чем в нефтегазовом секторе, который традиционно очень популярен в России. Многих привлекают не только высокие зарплаты, но и относительная доступность обучения – чтобы начать карьеру программиста, можно пройти онлайн-курсы, а для студентов и выпускников инженерных и математических специальностей есть возможность поступить в школу программирования HeadHunter», – добавляет А.Осипова.

Кстати, в HeadHunter сегодня трудятся 17 команд разработки: поиск, SRE, маркетинг, API, биллинг, мобильные приложения для IOS и Android, Talantix и другие. Очевидно, что рынок цифровых HR-технологий будет только расти, поэтому разработчики в этой сфере очень нужны.

HeadHunter