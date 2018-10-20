Восемь вице-премьеров Правительства Башкирии ушли в отставку

Руководство Правительства Башкирии во главе с Премьер-министром Рустэмом Мардановым обратились к врио Главы региона с просьбой уйти в отставку. Об этом Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании.

«Я попросил Рустэма Хабибовича продолжить работу в качестве Премьер-министра. Отставку восьми вице-премьеров я принял. Это взвешенное мужественное решение, которое показывает их как зрелых руководителей. Если они хотят и дальше использовать свой опыт и профессионализм, то найдут свое место», — сказал Радий Хабиров.

Три вице-премьера продолжат работу с приставкой «врио». Это Илшат Тажитдинов (руководитель аппарата Правительства), Ильшат Фазрахманов (курирует сельское хозяйство) и Фархад Самедов (полномочный представитель республики в Москве)

Появились в республике и новые лица.

Новым вице-премьером, курирующим строительный блок в Правительстве Башкирии, стал Раиф Абдрахимов, много лет возглавлявший уфимский «Инвестиционно-строительный комитет», а последнее время работавший в команде Радия Хабирова — заместителем главы администрации Красногорска по вопросам архитектуры и строительства. Он сменил Андрея Трухана, который занимал должность вице-премьера с декабря прошлого года,

Вице-премьером, курирующим в Правительстве Башкирии социальную сферу, стала Ленара Иванова, работавшая ранее министром семьи труда и социальной защиты населения. Вместо нее исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель главы ведомства Юрий Мельников.

Ранее этот пост с декабря 2014 года занимал Салават Сагитов.

Вице-премьером, который координирует работу с силовыми структурами, занимается вопросами безопасности, борьбы с правонарушениями и мобилизационной подготовкой стал выходец из Башкирии, генерал-лейтенант полиции Артур Ахметханов. С 2016 года он занимал пост заместителя командующего Приволжским округом войск Нацгвардии по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы.

Также освобожден от должности заместитель премьер министра Правительства Евгений Гурьев, возглавлявший Минземимущества — с ноября 2016 года. Его пост без статуса вице-премьера занял Олег Полстовалов.

Олег Полстовалов родился в 1974 году в Уфе, окончил Башкирский государственный университет; кандидат юридических наук. В разные годы преподавал на кафедре криминалистики БГУ, был заместителем директора Института права по научной работе; с 2005 года — директор Института права Башкирского государственного университета. Последние годы работал руководителем правового управления в Красногорске.

Также объявили об уходе Марат Магадеев, занимавший пост с октября 2012 года, и Фанзиль Чингизов, ставший вице-премьером месяц назад, в сентябре.

Напомним, первым после назначения врио главы Башкирии Радия Хабирова в отставку ушел Анвар Бакиров, возглавлявший Минздрав с 2014 года. Временно исполняет обязанности главы ведомства Рафаэль Яппаров. Также на прошлой неделе от должности управляющего делами главы региона был освобожден Ринат Шагалин, врио назначена Гюзель Насырова.

Ранее врио главы Башкирии сообщал, каких людей он видит в своей команде:

«Влиться в мою команду очень просто. Нужно всего лишь сопереживать людям, знать, какие у них есть трудности и хотеть их решить. А не спихивать с себя ответственность», — говорил он.

Источник: Источник: http://ИА «Башинформ»