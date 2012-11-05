Все на диктант!

11 ноября 2018 года состоится Всероссийский географический диктант. Масштабная просветительская акция, инициатором которой является Президент РФ Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в четвёртый раз.

В Стерлитамаке в 2017 году на 6 площадках диктант написали 6006 человек, это самое большое количество участников среди муниципальных площадок в Республике Башкортостан.

В 2018 году площадки Всероссийского географического диктанта будут организованы во всех школах. Узнать о ближайшей и удобной вам можно на карте сайта https://dictant.rgo.ru/.

Отдел образования администрации города и Стерлитамакское отделение Русского географического общества организуют цикл образовательных занятий по подготовке к диктанту для жителей города. Уроки будут проходить каждую среду на базе школы № 10

(ул.Волочаевская, 15 «а», тел. 43-37-05) в 18 часов.

Темы занятий:

3 октября – «Великие географические открытия»;

10 октября – «Население России»;

17 октября – «Отрасли промышленности России»;

24 октября – «Физическая география России»;

31 октября – «Географическое положение. Территориальное устройство России»;

7 ноября – «Природа России».

Обращаться по телефонам: 26-01-51, 26-49-55, 8-960-80-42-789, 8-917-73-96-933.