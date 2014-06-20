Всё, что вы хотели знать о школьных обедах

Не секрет, что счастье пахнет корицей и бабушкиными пирожками. А детское одиночество – манной кашей. Когда первоклашка время от времени интригует вас: «Сегодня на завтрак давали какую-то неизвестную кашу, а на обед – светло-бежевую котлету и незнакомый суп», очень хочется побывать в школьной столовой. Мы так и сделали.

УРАВНЕНИЕ С НЕСКОЛЬКИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ

Одна из городских школ. Понедельник начинается с манной каши и бутерброда с сыром. Каша тёплая, вкусная, без комочков. Правда, диетологи считают, что это не самое полезное блюдо, но вряд ли дети недоедают завтрак из солидарности с диетологами. Просто не все любят манную кашу. Зато гуляш с макаронами на обед школьники съедают дружно. Во вторник детворе предлагают рисовую кашу и хлеб с яйцом, в среду – перловку. Постепенно становится понятно, почему некоторые виды каш дети называют неизвестными: не все родители готовят их дома. Гречневую кашу с котлетой во время школьного обеда ученики встречают на ура, а сосиски с картофельным пюре – абсолютный фаворит меню.

Просим ребят рассказать, что им нравится и не нравится в школьной столовой. Вот самые популярные ответы младшеклассников:

– Обожаю картошку с котлетой или сосиской.

– Не люблю кашу. Давали бы вместо каши

сосиску в тесте или пирожок!

– В столовой я ем, но мне больше нравится покупать что-нибудь вкусное в буфете.

– Кормят вкусно, я съедаю почти всё, что дают.

О школьном питании говорит главный инспектор отдела образования администрации городского округа Нил Равилович Хамбалеев:

– Питание в школах организовано согласно СанПиНу: рацион должен быть разнообразным и полноценным и удовлетворять потребность ребёнка в белках, жирах, углеводах и витаминах. Питание осуществляется за счёт родительских средств, рекомендуемая сумма обеда – 50 рублей. Дети из многодетных и малообеспеченных семей питаются за счёт бюджета. Дети с ограниченными возможностями здоровья получают обед стоимостью 99 рублей (за счёт республиканского и городского бюджетов).

ГОТОВЯТ ИЛИ РАЗОГРЕВАЮТ?

Об организации питания в школах беседуем с ведущим технологом ЗАО «Общепит» Натальей Алексеевной Могучевой.

– Среди родителей ходят слухи о том, что в школах не готовят, а разогревают привезённую из общепита еду.

– Это не так. Во всех школах и детских садах работают пищеблоки, где готовят профессиональные повара. ЗАО «Общепит» лишь поставляет в школы сырьё, причём местных производителей овощи, сливочное масло, мясо, птицу, молочную продукцию.

– Кто составляет школьное меню?

– Меню составляют специалисты ЗАО «Общепит» и ежегодно согласуют с Роспотребнадзором: его эксперты изучают перечень блюд, вносят коррективы, мы дорабатываем меню с учётом замечаний.

– Что вы посоветуете родителям, чьи дети говорят, что в школе их кормят невкусно?

– Картофельное пюре, макароны, нежные куриные котлеты и многие другие блюда, которые мы предлагаем, дети любят. Пищевые привычки у детей разные и не всегда правильные. Школьный обед диетический, лёгкий, сбалансированный, не содержит острых, жирных и жареных блюд. Дети проводят в школе полдня, получать горячее питание – очень важно для их здоровья.

– К счастью, в нашем городе, в отличие от многих городов страны, случаев отравления в школьных столовых нет. Как обеспечивается безопасность питания?

– Контроль качества ведётся во всех учебных заведениях. В каждой школе работает бракеражная комиссия, куда входят школьный медработник, повар-бригадир и заведующий по питанию. Периодически с проверками в школы приходят специалисты Роспотребнадзора, а также специалисты производственного отдела общепита, они следят за соблюдением санитарных норм и технологическим процессом. В ЗАО «Общепит» функционирует собственная аттестованная лаборатория – регулярно, по графику, мы выходим на объекты и забираем блюда на анализ.

Екатерина ЯКОВЛЕВА