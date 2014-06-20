Хоккей с шайбой

В «Стерлитамак-Арене» прошли игры первого тура первенства детской хоккейной лиги Башкортостана среди команд хоккеистов 2009 года рождения. Стерлитамак выступил сразу двумя командами — «Орлан-1» и «Орлан-2» (тренер Георгий Александров); также участниками соревнований стали команды из Уфы, Салавата и Учалов.

Первая команда «Орлана» забросила пять безответных шайб учалинскому «Горняку», выиграла у салаватской «Юрматы-СКА» – 4:1, разгромила хоккеистов уфимской школы им.Азаматова – 12:2 и заняла в туре первое место. Вошла в тройку и вторая команда «Орлана». Орлановцы Павел Астахов (школа № 17) и Жасмин Саларова (школа № 11) отмечены специальными призами.

Здесь же проходили игры и второго тура первенства России команд хоккеистов 2006 года рождения: «Орлан-2006» (тренер Дмитрий Холепа) сражался с пермским «Октаном». Оба матча орлановцы выиграли с разгромным счётом – 17:0 и 13:2!

Дебютант первенства страны «Орлан-2005» (тренер Ильдар Фархиев) играл с соперниками из Казахстана – хоккеистами ХК «Арлан» из Кокшетау – и так же крупно победил сверстников – 11:1 и 13:1.