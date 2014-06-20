Хоккейный сезон начинается удачно!

Юные хоккеисты стерлитамакского клуба «Орлан» участвовали в турнире в честь Дня Республики Татарстан. «Орлан-2006» (тренер Дмитрий Холепа) выиграл у барнаульского «Алтая» и у хозяев турнира – команды ХК «Пестрецы», уступил куморскому «Ягуару», казанскому «Ак Барсу» и оренбургскому «Сарматы». Одним из лучших нападающих турнира был признан орлановец Эмиль Абдеев.

Хотя наши ребята не пробились в Татарстане в призовую тройку, зато обстрелялись и уже в первом туре первенства России в Екатеринбурге дважды обыграли местную «Юность» – 6:2 и 8:3.

Удачно дебютировал в первенстве страны и «Орлан-2005» (тренер Ильдар Фархиев): в первом туре на выезде наш дебютант нанёс два поражения екатеринбургскому «Автомобилисту» – 7:3 и 6:1.

В Салавате прошёл турнир команд юных хоккеистов 2008 года рождения, посвящённый 70-летию ООО «Газпром нефтехим Салават». Здесь «Орлан-2008» (тренер Андрей Давлетов) разгромил учалинский «Горняк» – 12:2, выиграл у тольяттинского «Волгаря» – 6:2, уфимского «Салавата Юлаева» – 5:3, оренбургского «Сарматы» – 3:2, проиграл салаватской «Юрматы-СКА» – 3:6. В итоге стерлитамакцы заняли первое место. Специальными призами отмечены орлановцы Давид Альметов и Евгений Кондратенко.

Также примет участие в первенстве России и «Орлан-2009» (тренер Георгий Александров), готовятся защищать спортивную честь Стерлитамака в первенстве страны «Орлан-2004» (тренер Павел Иванов) и «Орлан-2007» (тренер Виталий Плешков). «Орлан-2009» и «Орлан-2010» заявлены на участие в первенстве детской хоккейной лиги Башкортостана. «Орлан-2011» (тренер Тимур Мугинов), который в прошлом сезоне не проиграл ни одного турнира, в этом году продолжит обучение азам хоккея в республиканских и российских соревнованиях.

С.ГАФАРОВ