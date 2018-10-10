Ювелирное волшебство Аллы Джигирей

Знакомство с работами петербургской художницы

В картинной галерее открылась выставка Аллы Джигирей, где представлены, помимо живописных работ, около 50 листов

Добро пожаловать на выставку!

Алла Джигирей родилась в 1964 году в Ленинграде. Отец-художник стал первым наставником в мире искусства. После окончания художественной школы имени Иогансона Джигирей поступает в институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, затем три года реставрирует комнаты Павла I в Гатчинском дворце и, оставив архитектурное дело, посвящает всю жизнь живописи и графике.

Алла Джигирей проиллюстрировала около десятка книг, участвовала более чем в двухстах российских и зарубежных выставках, конкурсах и фестивалях искусств. Художница является организатором творческого объединения «Дети Архипа Куинджи».

Иллюстрация к роману Ч.Диккенса «Лавка древностей»

С первого взгляда неискушённого человека становится ясно: перед нами – огромный художник. Чистый цвет, незамысловатый сюжет гуашевых работ («Белое море», «Русский Север») останавливают зрителя – время густеет, медленно течёт, а потрясающий синий, сочный и тёплый, вызывает радость узнавания того особенного неба, какое ты видишь только тогда, когда счастлива. Это же дышащее небо, но более высокое и прозрачное, мы найдём в картинах сельской жизни – «Дорога», «Деревенская окраина».

Солнечный луч, коснувшийся глиняных стен («Закат») или фигурки старухи («Радостный день»), оживляет красную гуашь, и предметы и здания вспыхивают жарким зрелым теплом. С огромным удивлением я узнала любимый в детстве розовый – как неумелая розовая глазурь на домашнем прянике, таков молочный розовый в «Скале», «Розовом болоте» и «Рыбаках» Аллы Джигирей. И этот кивок из прошлого, думается, найдёт каждый зритель, познакомившийся с представленными в галерее работами.

«Царская резиденция»

Среди сюжетов вы с лёгкостью обнаружите библейские и мифологические темы («Соблазн», «Женщина с рыбой», «Пандора», «Европа на быке»), бытовые зарисовки из жизни колоритного еврея, японца, торговцев. Правдивые лица тружеников («Железнодорожное депо в Твери», «Водонапорная башня на станции») на фоне точно выписанных архитектурных сооружений выдают в Алле Джигирей человека сочувствующего, знающего и другую сторону жизни. Это впечатление усиливается от литографических работ, посвящённых униженным людям, которые вынуждены просить милостыню («Ночь», «Помогите животным», «День», «Вербное воскресенье», «Кукловод»). В литографиях маленький человек из предсказуемого мира людей предстаёт больше зданий, равный деревьям и всему природному миру. Молящее лицо старухи, руки нищего, выражение лица кукольника отзываются в твоём сердце светлой печалью.

Тот же принцип – человек равен природе и стихии – мы наблюдаем в «Весне», «Соблазне», «Судьбе». Женская фигура дана крупно, стихия неумолима и неизбежна, женщина упирается босыми ногами в пашню, её глаза смотрят прямо на зрителя, и смещается точка смотрения: глаза в глаза, а вокруг – крохотные домики и маленькие люди.

Серия «Упражнения с отягощением» представляет нам другую Джигирей – прилежную ученицу Леонардо да Винчи, настолько точно и даже технологично выписаны приспособления, снаряды, тело атлета, указаны прерывистой стрелкой углы наклона и проч.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 19 сентября 2018 года)

Гузель СИТДИКОВА