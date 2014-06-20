Здоровье везут!

Можно пройти обследование и привиться

В минувший четверг на площади перед ГДК горожане вновь обследовались и прививались от гриппа в передвижном медицинском центре.

Это удобно

– Вакцинацию сегодня прошли 55 человек, маммографию – больше двадцати, – подводит итоги рабочего дня врач-терапевт ГБ № 3 Минира Назарова. – Горожанам нравится: любой желающий мог сдать кровь на анализ – проверить уровень глюкозы и общего холестерина, пройти флюорографию и электрокардиограмму, определить состав тела и особенности обмена веществ с помощью специальной компьютерной программы.

Своевременное обследование – всегда на пользу

– А паспорт нужен? – спрашивают друг друга горожане.

– Для прививки от гриппа – да, для анализа крови – нет, – отвечают им выходящие из передвижного медцентра.

– Как удобно! – не верят своим глазам люди и волнуются: на часах половина пятого, успеют ли они обследоваться?

Если в обеденный перерыв очередь была хвостатой, то тем, кто оказывается возле белоснежных фургонов после 16 часов, ждать приходится всего 10-15 минут. К сожалению, пройти флюорографию я уже не успеваю, зато за пару минут получаю результаты экспресс-анализов крови на глюкозу и холестерин, быстро сдаю кардиограмму и получаю листовку-приглашение в центр здоровья. Оказывается, все, кроме тех, кто должен пройти в этом году диспансеризацию, могут обратиться с паспортом и страховым полисом в городскую больницу № 2. Здесь жителям Стерлитамака и шести ближайших районов предлагают не только сделать анализ крови, оценить функциональное состояние сердца и функцию внешнего дыхания, определить состав тела, но и проверить зрение и внутриглазное давление, а также исследовать сосуды головного мозга с помощью РЭГ. Центр здоровья работает в будни (пр.Ленина, 30 «г», тел. 30-21-01).

– Я 37 лет проработала на заводе лаборантом, каждый год прививалась от гриппа, вакцину переносила хорошо, – говорит Нина Макарова, молодая пенсионерка. – Сейчас тоже сделала прививку: врач меня осмотрела, дала разрешение. Конечно, наше здоровье зависит не только от вакцинации и своевременных обследований. Важно не нервничать, быть в ладу с собой и жизнью. Я, например, очень много хожу пешком, любуюсь городом. Этот год был для меня горестным: умерли мама и свекровь. Но уже осенью жизнь мне улыбнулась: и у сына, и у дочки родились дети. Теперь я бабушка двух внучек, Миланы и Варвары. Буду помогать и радоваться, так что здоровье мне пригодится!

Екатерина ЯКОВЛЕВА