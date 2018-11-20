20 бесплатных телеканалов – в каждом телевизоре Башкортостана

Выбор цифровой приставки

Для приёма цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) к телевизору старого образца необходимо подключить цифровую приставку. Приставка должна поддерживать стандарт DVB-T2, видеокодек MPEG-4 и режим Multiple-PLP.

На рынке доступны более 370 моделей таких приставок. Средняя стоимость – около 1000 рублей. Чем выше цена приставки, тем больше в ней дополнительных функций.

При покупке приставки проверьте, входит ли в комплект кабель для подключения к телевизору, есть ли на приставке USB разъём для подключения флешки (может понадобиться для обновления программного обеспечения), есть ли на самой приставке кнопки для включения и переключения каналов (пригодятся при утере пульта от приставки), указан ли на упаковке сайт производителя, контакты технической поддержки потребителей, адрес сервисного центра марки в вашем или ближайшем городе (поможет при ремонте), есть ли на коробке логотип с бабочкой (указывает, что модель приставки сертифицирована РТРС).

Телеканалов станет больше

Жители России могут бесплатно смотреть 10 цифровых телеканалов первого мультиплекса: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». При этом на каналах «Россия 1» и «Россия 24» выходят местные новости и программы ГТРК «Тверь». К концу года доступных каналов станет 20. К уже имеющимся добавятся каналы второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

С 2019 года 20 этих федеральных телеканалов прекратят вещание в аналоговом формате и останутся только в цифровом.

В новом телесезоне телеканалы предлагают продолжение популярных шоу («Голос», «Вечерний Ургант», «Удивительные люди», «Короли фанеры», «Звезды под гипнозом»), новые шоу («Голос 60+», «Большой балет», «Мастер Смеха», «Смех с доставкой на дом»), продолжение известных сериалов («След», «Ментовские войны», «Балабол»), новые сериалы («Лучше, чем люди», «Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», «Победители»), матчи нового футбольного турнира для европейских сборных — Лиги Наций УЕФА и многие другие новинки.

Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02, сайт: смотрицифру.рф.

Как смотреть БСТ

Те, кто подключились к спутниковому или кабельному телевидению, смогут увидеть программы БСТ, как и раньше. Если вы принимаете телесигнал с антенны, то обратите внимание на то, что башкирское телевидение будет по-прежнему вещать в аналоговом режиме. Владельцы телевизоров, купленных после 2014 года, смогут переключаться с цифрового сигнала на аналоговый с помощью телевизионного пульта. Владельцам телевизоров, купленных до 2014 года, рекомендовано приобрести приставки с двумя антенными входами либо антенный разветвитель.